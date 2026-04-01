Достижения.рф

Состояние российских миллиардеров резко выросло

Состояние 20 российских миллиардеров с начала года выросло на $7,7 млрд
Фото: iStock/Coprid

Состояние самых богатых предпринимателей из России с начала года увеличилось на 7,666 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).



Индекс рассчитывают на основе стоимости акций компаний, долями в которых владеют миллиардеры. Для некоторых фирм расчёт ведут по соотношению их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли.

Всего в мировой рейтинг BBI входят 500 человек. Сейчас в этот список включены 20 граждан России. Их совокупное состояние на 1 апреля достигло 298,97 миллиарда долларов.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0