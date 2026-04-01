Состояние российских миллиардеров резко выросло
Состояние самых богатых предпринимателей из России с начала года увеличилось на 7,666 миллиарда долларов. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Индекс рассчитывают на основе стоимости акций компаний, долями в которых владеют миллиардеры. Для некоторых фирм расчёт ведут по соотношению их капитализации к EBITDA или цены акции к прибыли.
Всего в мировой рейтинг BBI входят 500 человек. Сейчас в этот список включены 20 граждан России. Их совокупное состояние на 1 апреля достигло 298,97 миллиарда долларов.
