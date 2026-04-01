Адвокат раскрыла, почему заросший борщевиком участок обернется крупным штрафом

01 апреля 2026, 06:15

Адвокат Борзенко: Борщевик на участке может обернуться дачникам крупным штрафом

Фото: iStock/Olga Seifutdinova

Дачники рискуют получить штраф за борщевик на участке, если не будут следить за ним и не избавятся от растения вовремя. Об этом в беседе с RT предупредила адвокат, руководитель Дома права «Аванти» Надежда Борзенко.





Она напомнила, что с 1 марта 2026 года в Земельном кодексе закрепили требование удалять опасные растения, в том числе борщевик Сосновского. Этот сорняк легко проникает на соседние участки и территории общего пользования, если разрастется. Контакт с ним вызывает химические ожоги, к тому же борщевик способен повредить другие посадки.





«(При повторной проверке) смотрят на результат, а не на факт обработки участка. Это связано с особенностями растения: при удалении только надземной части оно восстанавливается из корня, а оставшиеся в почве семена дают новые всходы в следующие сезоны», — объяснила Борзенко в разговоре с RT.