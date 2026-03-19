Первый запуск ракеты «Союз-5» с космодрома Байконур намечен на 27 марта
Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек» запланирован на 27 марта 2026 года. Об этом сообщила администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа, жителей которого предупредили о возможном падении отделяющихся частей носителя.
По информации местных властей, запуск с космодрома Байконур ориентировочно состоится в 16:00 по местному времени. Резервная дата — 28 марта.
В зону падения первой ступени ракеты попадает юго-западная часть Кондинского района в районе рек Большая и Малая Леушинка, Самсур, Чёрная, Кума и далее до границы с Таборинским районом Свердловской области. Жителей попросили ограничить доступ в лес и нахождение на автодорогах, лесосеках, охотничьих и рыболовных избушках в указанное время.
Изначально запуск планировался на конец 2025 года, однако по инициативе казахстанской стороны был перенесен для проведения дополнительных проверок бортовых систем и наземного оборудования. В госкорпорации «Роскосмос» подчеркивали, что реализация проекта находится на завершающем этапе и идет в плановом режиме.
Головным разработчиком двухступенчатой ракеты среднего класса «Союз-5» выступает РКК «Энергия». Носитель создается на базе двигателя РД-171МВ и способен выводить на опорную орбиту до 17 тонн полезного груза. Старт будет осуществляться с площадки, ранее использовавшейся для ракет «Зенит».
