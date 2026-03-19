Первый запуск ракеты «Союз-5» с космодрома Байконур намечен на 27 марта

19 марта 2026, 14:34

Ракету «Союз-5» запустят с Байконура 27 марта

Первый пуск ракеты-носителя «Союз-5» в рамках российско-казахстанского проекта «Байтерек» запланирован на 27 марта 2026 года. Об этом сообщила администрация Кондинского района Ханты-Мансийского автономного округа, жителей которого предупредили о возможном падении отделяющихся частей носителя.