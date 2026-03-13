В Кемерове нашли подрядчика для строительства коллектора

13 марта 2026, 16:08

Фото: iStock/seb_ra

В Кемерове определили подрядчика, который спроектирует и построит напорно-самотечный коллектор в районе пересечения улиц Сибиряков-Гвардейцев и Искитимская Набережная до очистных сооружений в районе «Азота». Об этом сообщили в городской администрации.





По данным VSE42.RU, победителем аукциона стала СК «Магистраль». Уже в ближайшее время с компанией подпишут соответствующий контракт на сумму 7,7 млрд рублей.





«Необходимо проложить магистральный трубопровод протяженностью 9,6 км, смонтировать наружные инженерные сети, провести пусконаладку и технологическое подключение, восстановить нарушенное благоустройство», — приводит «Сiбдепо» текст документа.