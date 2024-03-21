В Подмосковье ежегодно перерабатывается 50 миллионов тонн стройотходов

Фото: пресс-служба Минэкологии МО
«Ежегодно Московская агломерация генерирует порядка 50 миллионов тонн строительных отходов и грунтов, большинство из которых идет на переработку. С 2021 подмосковной системой обращения строительных отходов вовлечено в легальный оборот и переработано более 117 миллионов тонн строительных отходов, из которых отходы пластика составили около 30 000 тонн», — поделился министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов.
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