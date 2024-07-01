Первокурсница из Подмосковья победила на всероссийском студенческом конкурсе

Фото: пресс-служба проекта «Твой Ход»
Студентка коломенского Государственного социально-гуманитарного университета Виктория Арутюнян вошла в число победителей первого модуля конкурсного трека «ПервопроХодец» Всероссийского студенческого проекта «Твой Ход», сообщает пресс-служба проекта.
«В первом модуле трека приняли участие около 20 тысяч человек, до этапа защиты образа студента России дошли 384 конкурсанта. Победителями стали 200 представителей 108 вузов и 46 регионов. Награждение состоялось в 29 июня в Москве», — отмечается в сообщении.В рамках трека «ПервопроХодец» ребята познакомились с организацией молодёжной политики России, получили возможность провести мероприятия в своих вузах, проявить гражданскую позицию и лидерские качества.
«Принять участие в треке «ПервопроХодец» меня пригласили друзья. Мне показалось это интересным: я не была знакома с молодёжной политикой, но очень хотела узнать, как сделать студенческое сообщество комфортнее», — поделилась подмосковная победительница Виктория Арутюнян.Отмечается, что в настоящее время стартовал приём заявок на новый модуль конкурсного трека «ПервопроХодец», он продлится до конца сентября. Заявки подаются онлайн на портале проекта «Твой Ход».
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