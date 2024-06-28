Жителей Подмосковья приглашают поучаствовать в конкурсе «Стимул мечты – это сам ты!»

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Всероссийский конкурс «Стимул мечты – это сам ты!» проводится в рамках акции к Всемирному дню борьбы с наркоманией. Об этом сообщила пресс-служба главного управления региональной безопасности Московской области.
Цель акции — привлечь внимание молодёжи к проблеме потребления наркотических и других психоактивных веществ, а также их негативного влияния на психологическое и физиологическое здоровье человека.
Конкурс проводится до 10 июля. Подробности проведения можно найти на официальном сайте.
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«В рамках этой акции участники размещают в социальной сети «ВКонтакте» посты, истории или короткие видеоролики, в которых они делятся своим видением того, что для них является стимулом жизни. Также они могут предложить позитивную альтернативу потреблению психоактивных веществ или призвать отказаться от употребления и распространения наркотиков. Принять участие в акции могут граждане Российской Федерации в возрасте от 18 до 35 лет», — поделились в пресс-службе.
Конкурс проводится до 10 июля. Подробности проведения можно найти на официальном сайте.
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