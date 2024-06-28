В Подмосковье начался приём заявок на соискание медицинской премии

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Приём заявок на соискание профессиональной премии для медиков «Подмосковный врач», «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» стартовал в Московской области, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Основная задача премии – поддержка опытных медицинских специалистов, которые на протяжении длительного времени работают в наших медучреждениях», — отметил глава областного Минздрава Алексей Сапанюк.Он добавил, что в этом перечень специальностей претендентов на премию расширили на семь позиций. Теперь в список вошли гематологи, детские кардиологи и ряд других специалистов.
Заявки в номинации «Подмосковный врач» принимаются с 20 июня до 15 июля, в номинациях «Подмосковный фельдшер» и «Подмосковная медсестра/медбрат» — с 1 июля до 15 августа. Далее претендентов ждёт конкурсный отбор, в ходе которого нужно будет пройти испытания по теории, практике и решению ситуационных задач.
Победители получат выплату в размере от 120 до 180 тысяч рублей.
Полная информация о конкурсе размещена на сайте подмосковного Минздрава.
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