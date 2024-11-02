Первому политическому беженцу из США Джону Роблесу выдали паспорт РФ

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Американец Джон Роблес, который считается первым политическим беженцем из США, 2 ноября получил паспорт гражданина российской Федерации.
О передаче документа новому россиянину сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в своём Телеграм-канале.
Джон Роблес поделился, что Россия — его дом. Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и российские власти, которые исполнили его мечту о гражданстве РФ.
2 ноября паспорт гражданина РФ также получили и другие иностранцы. Церемония вручения документов прошла в актовом зале Управления МВД России «Серпуховское» Московской области.
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«Среди получивших документы – Джон Энтони Роблес, ранее проживавший в США. В 1996 году прибыл в Россию, работал учителем английского языка. В настоящее время является литературным переводчиком. После начала СВО помогал доставлять гуманитарные грузы российским военным и жителям приграничных территорий», — рассказывает Ирина Волк.
Джон Роблес поделился, что Россия — его дом. Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и российские власти, которые исполнили его мечту о гражданстве РФ.
2 ноября паспорт гражданина РФ также получили и другие иностранцы. Церемония вручения документов прошла в актовом зале Управления МВД России «Серпуховское» Московской области.
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Ольга Енгалычева