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Первому политическому беженцу из США Джону Роблесу выдали паспорт РФ

Фото: iStock/ Дмитрий Ларичев

Фото: iStock/ Дмитрий Ларичев

Американец Джон Роблес, который считается первым политическим беженцем из США, 2 ноября получил паспорт гражданина российской Федерации.
О передаче документа новому россиянину сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел России Ирина Волк в своём Телеграм-канале.

«Среди получивших документы – Джон Энтони Роблес, ранее проживавший в США. В 1996 году прибыл в Россию, работал учителем английского языка. В настоящее время является литературным переводчиком. После начала СВО помогал доставлять гуманитарные грузы российским военным и жителям приграничных территорий», — рассказывает Ирина Волк.



Джон Роблес поделился, что Россия — его дом. Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов и российские власти, которые исполнили его мечту о гражданстве РФ.

2 ноября паспорт гражданина РФ также получили и другие иностранцы. Церемония вручения документов прошла в актовом зале Управления МВД России «Серпуховское» Московской области.

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В Польше обнаружили массовое захоронение пленных бойцов Красной армии
02 ноября 2024, 14:24

Фото: istockphoto/Dzurag

Исследователи из Поморского университета в Щецине обнаружили ранее не известное массовое захоронение попавших в плен к нацистам бойцов Красной армии. Братская могила с останками почти 200 военнопленных была найдена в городе Старград на севере Польши.
Об этом сотрудники университета рассказали в эфире радиостанции RMF24. Во время Второй мировой войны в тех местах располагался один из крупнейших концентрационных лагерей Третьего рейха Stalag II. Пребывание там не пережили около шести тысяч человек. Это были советские военнопленные, а также мирные жители, вывезенные из Варшавы после подавления восстания в 1944 году.

Руководитель научного коллектива профессор Анджей Оссовский рассказал, что Stalag II был открыт в 1939 году после вторжения нацистских войск в Польшу. Кроме поляков, там были военнопленные из Бельгии, Франции, позже из США. Летом 1941 года туда стали доставлять взятых в плен солдат Красной армии. Анализ останков и опознавательных знаков позволил установить, что захоронение было создано в декабре 1941 года.

По словам учёного, данное исследование массового захоронения и останков узников концлагеря имеет не только научную, но и гуманитарную ценность. Оно позволит восстановить память о жертвах и станет вкладом в восстановление исторической справедливости.

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Опубликован ноябрьский график приёма граждан в правительстве Московской области
02 ноября 2024, 14:18

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Утверждён график приёма граждан в приёмных правительства и органов государственной власти Московской области на ноябрь 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе губернатора и правительства региона.



Помимо этого, опубликован графики личного приёма граждан в Московской областной коллегии адвокатов.
Даты приёмов можно найти на сайте администрации губернатора Московской области в разделе «Обращения граждан».

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Программа «Практики созидания» стартует 9 ноября
02 ноября 2024, 14:08

Фото: сайт проекта

Стартовал отбор первых 10 городов для участия в общероссийском проекте «Городская среда будущего. Практики созидания». Он будет проходить до 20 декабря, сообщили в пресс-службе экспертного сообщества «Живые города», которое выступает организатором программы.
«Мы решили не проводить обычный конкурс с заполнением заявлений и сбором рекомендательных писем, а предложить городским администрациям делом показать, на что они способны – через активацию молодых и взрослых горожан на саморазвитие и совместное участие в жизни города. Приглашаем администрацию каждого города в ходе конкурса вовлечь разные группы горожан – школьников, молодёжь, взрослых – в совместное развитие, а затем в реализацию городских проектов», – отметили организаторы.
Для этого была создана уникальная образовательная программа «Практики созидания», куда приглашают старшеклассников и молодёжь города в возрасте от 12 до 25 лет, а также учителей, педагогов и родителей. Спикеры, тренеры и эксперты программы проведут слушателей через насыщенный шестинедельный онлайн-курс по активации внутреннего потенциала и развитию навыков эффективного взаимодействия для создания городских проектов.

Бесплатная программа стартует 9 ноября 2024 года. Она даёт знания и навыки, необходимые для созидательной жизни всем горожанам и разработана в содружестве с экспертами РАНХиГС, МГУ, ВШЭ, АСИ и Школой навигаторов. Зарегистрироваться на программу и установочную сессию можно на сайте.

По итогам проведения программы «Практики созидания» 10 городов, которые смогут привлечь наибольшее количество участников в 2024 году, получат в течение 2025 года поддержку для развития города от ведущих экспертов страны в рамках проекта «Городская среда будущего. Практики созидания».

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Участники «Активного долголетия» из Каширы получили правовые рекомендации
02 ноября 2024, 13:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

В рамках правового просвещения состоялась встреча участников проекта «Активное долголетие» с каширским городским прокурором Сергеем Васильевичем Чернышовым. Все присутствующие смогли задать интересующие их вопросы и получить подробные разъяснения, сообщает пресс-служба администрации городского округа Кашира.
Кроме того, все участники получили полезные рекомендации по обеспечению безопасности себя и своих близких от действий мошенников.

Благодаря проекту «Активное долголетие» люди старшего возраста получают возможность путешествовать по Московской области и знакомиться достопримечательности, наслаждаться живописной природой и изучать новые вещи.

Присоединиться к проекту «Активное долголетие» могут женщины старше 55 лет и мужчины старше 60 лет.

Записаться на занятия в Кашире можно по телефону: 8 (49669) 28-147. Расписание занятий доступно на сайте.

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Умерла актриса из сериала «Слово пацана»
Ушла из жизни актриса Лидия Ильина
02 ноября 2024, 12:45

Фото: iStock/inga

В Люберцах скончалась актриса Лидия Ильина. Ей было 77 лет. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, Ильина ушла из жизни вечером 1 ноября. По предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. Кроме того, актриса с июня текущего года боролась с раком крови.

Сначала женщина передвигалась на коляске, а после вовсе перестала вставать с кровати. В последние дни ее состояние резко ухудшилось. Ильину госпитализировали в Люберецкую областную больницу. Однако врачи не смогли ей помочь.

Похоронят актрису на Люберецком кладбище.

Лидия Ильина снималась в сериалах «Слово пацана. Кровь на асфальте», «Тест на беременность – 2», «Склифосовский», «Ивановы-Ивановы», «Интерны» и других.

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«Серьезные нагрузки»: Кинолог рассказал, какие собаки живут дольше и почему
Кинолог Голубев: продолжительность жизни собаки зависит от состояния зубов
02 ноября 2024, 12:23

Фото: iStock/crissy2tay

Некоторые собаководы с удивлением отмечают тот факт, что продолжительность жизни маленьких собак больше, чем у их крупных сородичей. Конечно, есть и крупные собаки-долгожители, но владельцы маленьких компаньонов, обычно, рассчитывают на то, что им будет предоставлено больше времени для общения с любимцем, чем хозяевам крупных собак.
Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в беседе с «Радио 1» сообщил, что ученые пока не пришли к однозначному ответу на вопрос о продолжительности жизни маленьких и крупных собак, однако результаты исследований биологов, селекционеров и ученых, говорят о том, что маленькие собаки действительно живут дольше их крупных сородичей.

«Это обусловлено многими факторами, например, тем, что крупные собаки растут скачкообразно, из-за чего организм испытывает серьезные нагрузки», — прокомментировал эксперт.

Почему маленькие собаки живут дольше

Чаще всего ученые связывают разницу в продолжительности жизни маленьких и крупных собак с периодом взросления животных. Щенки крупных пород развиваются скачкообразно, организм не успевает адаптироваться, испытывая сильный стресс и нагрузки. Маленькие собаки, в свою очередь, развиваются постепенно и медленнее стареют. Биологи из Университета Аделаиды объясняют разницу в продолжительности жизни тем, что из-за своих больших размеров крупные собаки более предрасположены к онкологическим заболеваниям. Это происходит потому, что из-за размеров тела, организм не успевает развивать необходимые защитные механизмы организма.

Также отмечается тот факт, что крупные собаки стареют быстрее, что влияет на раннее проявление возрастных заболеваний.

Кроме того, у крупных собак из-за их размера чаще наблюдаются проблемы с опорно-двигательным аппаратом, что влияет на общее самочувствие питомца.

От чего зависит продолжительность жизни

Несмотря на выводы ученых, продлить жизнь своему четвероногому другу под силу любому собаководу. Ведь на продолжительность жизни любимца, помимо размера, влияет множество факторов.

Лишний вес
Собаки с избыточным весом и ожирением живут меньше, чем питомцы с нормальной массой тела. Это связано с тем, что лишний вес увеличивает риск заболевания суставов, проблем с ЖКТ и дыханием, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему и другие органы. Избыточный вес существенно снижает качество жизни любимца.

Образ жизни
Активный питомец, который исследует окружающий мир и находится во взаимодействии с собаководом, проживет дольше его сородича, который сидит на цепи или в вольере. Действительно, питомцы, которые продолжительное время находятся на цепи, без возможности свободного выгула, живут меньше.

Состояние зубов
Проблемы с зубами часто сопровождаются другими заболеваниями. Если не решать проблему сразу, это отразиться на состоянии здоровья собаки. Также стоит отметить тот факт, что владельцы, которые уделяют внимание гигиене рта, чаще всего не забывают и о других профилактических мерах, позволяющих поддерживать хорошее самочувствие собаки.

Питание
Безусловно, питание — это важный фактор, который влияет на продолжительность жизни собаки. Питомцу нужно получать все необходимые полезные элементы с пищей, это поддерживает его здоровье и влияет на долголетие.

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Собянин: В Москве открыли памятник Сергею и Елизавете Романовым
02 ноября 2024, 12:06

Сергей Собянин (Фото: сайт Кремля)

В Москве открыли памятник московскому генерал-губернатору великому князю Сергею Александровичу и его супруге преподобномученице Елизавете Федоровне. Об этом рассказал столичный мэр Сергей Собянин.
«Открыли памятник Великому князю Сергею Александровичу и Великой княгине Елизавете Фёдоровне. Его установили в честь 160-летия со дня рождения Елизаветы Фëдоровны в сквере у станции метро "Третьяковская"», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Он пояснил, что рядом с местом, где установлен памятник находится Марфо-Мариинская обитель милосердия, основанная Великой княгиней в 1909 году.

По словам столичного мэра, скульптурно-архитектурная композиция выполнена по проекту художника Георгия Франгуляна и представлена в день их бракосочетания великокняжеской четы в 1884 году.

На монументе установлена подсветка, которая будет освещать памятник в темное время суток.

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Кадыров опубликовал пост с фото Путина и стихотворением о Всевышнем
02 ноября 2024, 11:52

Владимир Путин и Рамзан Кадыров (Фото: сайт Кремля)

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своем Telegram-канале пост с фотографией президента России Владимира Путина и стихами о Всевышнем.
На снимке Кадыров стоит рядом с президентом, который держит в руках Коран.

«О, Всевышний, прости! Вновь и вновь я ду1а повторяю... И стирая колени до самой последней крови, Не устану молить, чтоб во славу любимого Края Мой Чеченский Народ жил в единстве и братской Любви…» — отрывок стихотворения, опубликованного Кадыровым.

Автора стихотворения глава Чечни не указал.

Ранее Кадыров обсудил сотрудничество с президентом Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном в Абу-Даби.

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Туристы из России заразились неизвестным вирусом в Турции
02 ноября 2024, 11:49

Фото: iStock/ Andrei310

В турецком городе Белек зафиксировали мощную вспышку заболеваемости неизвестным вирусом, сообщает Телеграм-канал SHOT.
Десятки детей и взрослых прибыли в местную больницу с температурой выше 39 градусов — её не получалось сбить ни суспензиями, ни таблетками. Врачам пришлось ставить капельницы больным. Около четырёх или пяти дней длится острая фаза болезни, далее люди идут на поправку.

Пока неизвестно каким вирусом заражаются люди. По предположениям — коксаки, для которого характерна сыпь на конечностях. Это также может быть одна из новых разновидностей COVID-19 — часть взрослых жалуются на потерю аппетита, болезненные ощущения в костях. Некоторые думают, что это было проявление ротавируса, но лишь у части людей заметили рвоту и тошноту. Сейчас всем больным ставят диагноз: «острая инфекция, неуточнённая». Их лечат противоинфекционными препаратами и антибиотиками.

«У заболевших в анализах крови значительно повышен C-реактивный белок, азот мочевины и количество нейтрофилов», — говорится в сообщении.

Некоторым туристам становится плохо уже после возвращения в Россию, кто-то чувствует недомогание уже в самолёте. Инкубационный период вируса может составлять от 4 до 14 дней.

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