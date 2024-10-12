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Пленные украинцы пожелали получить российское гражданство. Эту новость опубликовал в своем Telegram-канале российский военный корреспондент Юрий Котенок.
«Таких становится все больше. Многие бывшие военнослужащие ВСУотказываются быть обменянными назад, на Украину, так как их снова направляют в зону боевых действий с Россией», – написал он.
По его словам, известны случаи повторного попадания украинцев в в плен. Он добавил, что все меньше украинских солдат «готовы выполнять преступные приказы Киева».
Ранее сообщалось, что одессит, мобилизованный украинскими войсками и направленный в Курскую область, попал в плен к российским пехотинцам и отказался возвращаться домой.
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