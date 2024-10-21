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Президент России Владимир Путин дал российское гражданство первому политическому беженцу из США Джону Роблесу. Об этом говорится в подписанном главой государства указе, представленном на портале опубликования правовых актов.
В документе сказано, что Роблес Джон Энтони 1966 года рождения принимается в гражданство России.
Ранее сообщалось, что Роблес является этническим индейцем из Штатов. Он переехал в Россию ещё в 1996 году, а в 2007 году получил политическое убежище, став тем самым первым политическим беженцем из США в Россию. После начала СВО на Украине он стал волонтёром и доставлял медикаменты для Донбасса.
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