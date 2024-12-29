​В России повысили доступность бесплатных социальных услуг

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Правительство России обновило правила оценки доходов для получения бесплатных социальных услуг. Теперь больше категорий доходов не будут учитываться при расчете нуждаемости, сообщили в Минтруде. Это повысит доступность бесплатных социальных услуг. Постановление опубликовано на портале правовой информации.
Из расчета доходов исключат заработок в государственных организациях для проживающих в социальных стационарах, выплаты по соцконтрактам, средства маткапитала, налоговые вычеты и компенсации за реабилитацию.
Поддержку главным образом смогут получить люди с инвалидностью, семьи с детьми и пожилые граждане.
Изменен и состав семьи при расчете дохода. Теперь учитываются только заявитель, его супруг или супруга, дети до 18 лет и студенты-очники до 23 лет. Другие родственники, совместно проживающие с получателем социальных услуг, в расчет не включаются.
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Поддержку главным образом смогут получить люди с инвалидностью, семьи с детьми и пожилые граждане.
Изменен и состав семьи при расчете дохода. Теперь учитываются только заявитель, его супруг или супруга, дети до 18 лет и студенты-очники до 23 лет. Другие родственники, совместно проживающие с получателем социальных услуг, в расчет не включаются.
Ранее сообщалось, что синоптик Позднякова рассказала о погоде в Москве на 1 января.
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Мария Моисеева