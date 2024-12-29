Володин рассказал о вступающих в силу в январе законах

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С 1 января грядущего 2025 года ужесточатся миграционные нормы, а также ответственность за продажу вейпов малолетним. Кроме того, индексируют пенсии работающим пенсионерам, а МРОТ вырастет до 22400 рублей. Об этом в Telegram-канале проинформировал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
«[С 1 января] вступают в силу нормы по совершенствованию миграционного законодательства. Среди них законы о борьбе с фиктивными браками, отцовством и материнством мигрантов; о сокращении срока временного пребывания иностранных граждан в России; об ограничении числа сим-карт, которые они смогут регистрировать на свое имя», — сказано в публикации.Он добавил, что за текущий 2024 год депутаты приняли 14 миграционных законов. Помимо всего прочего, за продажу вейпов малолетним предусмотрят уголовную ответственность при неоднократном нарушении соответствующего законодательства.
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Никита Кротов