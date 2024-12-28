В Подмосковье в 2025 году планируют открыть 19 дорожных объектов

Фото: пресс-служба Минтранса МО
В Московской области в следующем году планируют открыть 19 дорожных объектов общей протяжённостью около 80 км. Об этом сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
Так, откроется движение по 1 этапу Южно-Лыткаринской автодороги и трём путепроводам – в Апрелевке, Аникеевке и Опалихе. Завершится строительство тоннеля на Путилковском шоссе, который станет частью строящейся дороги «Путилково – Пятницкое шоссе, обеспечит выезд на МКАД и доступ к Пятницкому шоссе.
Кроме того, начнут строительство и реконструкцию ещё 13 важных дорожных объектов. Среди них развязка на ЦКАД с Дмитровским шоссе, новые путепроводы в Балашихе, Люберцах, Орехово-Зуеве, Мытищах и Лыткарине через М-5 «Урал». Предусмотрена также реконструкция Носовихинского шоссе, путепровода через железную дорогу в Балашихе в деревне Чёрное, моста через канал им. Москвы в Дмитрове и моста через Клязьму в Мытищах.
В ведомстве также отметили, что в следующем году продолжится модернизация улично-дорожной сети Лобни. Планируется достроить полуторакилометровый подъезд к ул. Гагарина и Северный подъезд к Лобне.
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«Для улучшения дорожной ситуации на Пятницком шоссе планируется открыть движение по двум транспортным объектам – дороге «Пятницкое шоссе (новое направление) – Сабурово», а также выезду из Юрлова. Новые объекты обеспечат выезд на строящийся дублёр Пятницкого шоссе и улучшат транспортную доступность ближайших населённых пунктов», – отметили в министерстве.
Кроме того, начнут строительство и реконструкцию ещё 13 важных дорожных объектов. Среди них развязка на ЦКАД с Дмитровским шоссе, новые путепроводы в Балашихе, Люберцах, Орехово-Зуеве, Мытищах и Лыткарине через М-5 «Урал». Предусмотрена также реконструкция Носовихинского шоссе, путепровода через железную дорогу в Балашихе в деревне Чёрное, моста через канал им. Москвы в Дмитрове и моста через Клязьму в Мытищах.
В ведомстве также отметили, что в следующем году продолжится модернизация улично-дорожной сети Лобни. Планируется достроить полуторакилометровый подъезд к ул. Гагарина и Северный подъезд к Лобне.
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Лора Луганская