Пешеходам и водителями в Серебряных Прудах напомнят ПДД

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«Главные задачи мероприятия – профилактика и пресечение нарушений ПДД со стороны пешеходов, а также нарушений правил проезда нерегулируемых переходов водителями транспортных средств. Соблюдение элементарных требований правил дорожного движения могут сохранить ваше здоровье и жизнь», – говорится в сообщении.В пресс-службе уточнили, что профилактическое мероприятие «Пешеход» стартовало на территории Серебряных Прудов 25 ноября и продлится до 1 декабря.
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