Пешеходам и водителями в Серебряных Прудах напомнят ПДД

28 ноября в Доме Союзов прошел круглый стол на тему «Песни о Родине в воспитании подрастающего поколения». В мероприятии приняли участие председатель Комитета Государственной Думы по культуре Ольга Казакова, депутат Сергей Колунов, а также артисты Олег Газманов, Денис Майданов и Ярослав Дронов (Shaman). О том, какие инициативы были озвучены в рамках заседания расскажет «Радио 1».