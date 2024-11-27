В Серебряных Прудах стартовал рейд по проверке техосмотра автомобилей

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Рейд «Технический осмотр» проводят в городском округе Серебряные Пруды сотрудники Госавтоинспекции, мероприятие стартовало 25 ноября и продлится до 1 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
Отмечается, что в настоящее время на территории округа функционирует один лицензированный пункт техосмотра. Он расположен по адресу: посёлок Серебряные Пруды, дом №35.«Госавтоинспекторы предупреждают жителей округа об участившихся случаях использования мошеннических схем, когда диагностические карты продают владельцам автомобилей без проведения технического осмотра транспортного средства. При выявлении таких случаев нелегально полученные диагностические карты аннулируются», — говорится в сообщении.
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