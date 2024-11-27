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В Серебряных Прудах стартовал рейд по проверке техосмотра автомобилей

Фото: istockphoto.com/Heiko Küverling

Фото: istockphoto.com/Heiko Küverling

Рейд «Технический осмотр» проводят в городском округе Серебряные Пруды сотрудники Госавтоинспекции, мероприятие стартовало 25 ноября и продлится до 1 декабря, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.


«Госавтоинспекторы предупреждают жителей округа об участившихся случаях использования мошеннических схем, когда диагностические карты продают владельцам автомобилей без проведения технического осмотра транспортного средства. При выявлении таких случаев нелегально полученные диагностические карты аннулируются», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в настоящее время на территории округа функционирует один лицензированный пункт техосмотра. Он расположен по адресу: посёлок Серебряные Пруды, дом №35.

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#серебряные пруды
#техосмотр
#госавтоинспекция
#рейд
В двух деревнях округа Кашира установили новые остановочные павильоны
27 ноября 2024, 13:14

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Новые павильоны остановок общественного транспорта установили специалисты Мосавтодора в деревнях Маслово и Топканово городского округа Кашира, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Павильоны автобусных остановок монтируют из прочного металлокаркаса с прочным навесом-защитой от осадков и ударопрочного стекла. Прозрачные боковые стены остановок позволяют пассажирам увидеть приближающийся транспорт», — говорится в сообщении.
Кроме того, новые остановочные павильоны оснащают скамейками и урнами.

В администрации также отметили, что новый автобусный остановочный пункт с павильоном появится в деревне Железня. Благодаря этой остановке общественный транспорт станет доступнее не только для жителей самой деревни, но и для тех, кто проживает в расположенных рядом СНТ.

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#кашира
#остановки
#автодор
#общественный транспорт
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Учащихся Московской области приглашают принять участие в квиз-турнире по криптографии
27 ноября 2024, 12:56

Фото: istockphoto / sasha85ru

Школьников и студентов Московской области в возрасте от 14 до 22 лет приглашают принять участие в онлайн квиз-турнире «Мир Крипто». Он посвящён криптографической службе России, сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.
Мероприятие будет проходить 14 декабря с 8:00 до 18:00.

На турнире участники познакомятся с историческими фактами, узнают о главных героях криптографии, изучат новые методы поиска информации и решения задач и познакомятся с различными видами шифрования и их применением.

Количество участников в команде может достигать пяти человек. Регистрация на квиз открыта до 13 декабря. За день до мероприятия участникам будет отправлена ссылка для участия.

Результаты турнира будут объявлены до 20 декабря. Все участники получат именные электронные сертификаты, а победители — ценные призы от партнёров соревнования.

Более подробную информацию и возможность зарегистрироваться на турнир можно найти по ссылке.

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#подмосковье
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В Московской области уровень безработицы достиг рекордного минимума
27 ноября 2024, 12:55

Фото: Министерство социального развития Московской области

Уровень безработицы в Московской области продолжает снижаться. На сегодняшний день он составляет 0,13% и достиг исторического минимума, сообщает Министерство социального развития Московской области.
«Подмосковье занимает первое место среди регионов с самым низким уровнем регистрируемой безработицы. Сегодня в области доступно свыше 74 тысяч вакансий, в то время как количество безработных не превышает и 6 тысяч», — сообщила вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.
Министерство социального развития Московской области также сообщает, что для поиска работы можно воспользоваться услугами Кадрового центра региона, где жителям окажут помощь в трудоустройстве.

Чтобы обратиться в центр, необходимо подать заявку через портал «Работа в России», где также представлены предложения работодателей региона о вакансиях.

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Продавец фруктов получит награду за спасение пассажиров горящего SSJ-100
Спасшего попутчиков из горящего SSJ-100 продавца фруктов Султанова наградят
27 ноября 2024, 12:48

Фото: iStock/Maksim Mikhailov

Продавца фруктов и овощей из Краснодара Султана Султанова, который спас попутчиков из горящего в турецкой Анталье самолета Sukhoi Superjet 100, наградят в Госдуме. Об этом информирует Telegram-канал SHOT.
Депутат Дмитрий Гусев обратился к главе Краснодарского края Вениамину Кондратьеву с просьбой отметить героический поступок мужчины.

Утверждается, что Султанов летел в Турцию по рабочим вопросам. Во время ЧП он открыл аварийную дверь и помог выбраться из салона другим людям. Сам мужчина заявил, что не считает себя героем и уверен, что в день происшествия всех спас Бог.

Напомним, вечером, 24 ноября, Sukhoi Superjet 100 загорелся во время посадки. Возгорание произошло в одном из двигателей, огонь заметили после остановки на взлетно-посадочной полосе. В настоящее время сотрудники СК РФ организуют комплекс проверочных мероприятий.

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Участники подмосковной акции «Сдай шины на Мегабак» собрали 600 тонн старых покрышек
Участники подмосковной акции собрали 600 тонн старых покрышек
27 ноября 2024, 12:46

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

В Подмосковье завершилась акция «Сдай шины на Мегабак». Всего собрано более 600 тонн старых покрышек, сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Мы завершили акцию по сбору шин. Сотрудники ведомства вместе с заводами подвели промежуточные итоги. В этот раз суммарный объём покрышек превышает 600 тонн. Жители осознанно несут старые покрышки на специальные площадки, а не создают навалы на контейнерных площадках. Все они не только вносят свой вклад в защиту окружающей среды, но и находят в этом творческое начало», – сказал зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
Экспертная комиссия по итогам акции отобрала 10 самых креативных фотографий. Призовые места займут шесть из них. Какие именно, станет известно по итогам голосования. Задача участников – выбрать лучшего участника и проголосовать за его фото под постом.

Голосование проходит в официальных сообществах Министерства по ссылке 1 и ссылке 2. Оно завершится 8 декабря в полдень.

Всех финалистов ждёт торжественное награждение, а победителей – денежный приз.

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#московская область
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В школе № 1 Раменского городского округа состоялись соревнования по пешему туризму
27 ноября 2024, 12:33

istockphoto / Erich Fend

В Раменской школе № 1 прошли соревнования по пешему туризму. С целью продемонстрировать свои навыки и силу характера шестнадцать команд из разных школ региона объединились, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
В соревнованиях приняли участие подростки от 12 до 14 лет и от 15 до 18 лет. Они соревновались на полосе препятствий, которая проверяла их физическую подготовку и координацию.

Участниками соревнований по пешеходному туризму стали команда детского туристического клуба «Робинзон» из школы № 23 и команда спортивно-туристического клуба «ВездеХод» Раменского молодёжного центра.

Фото: пресс-служба администрации г.о. Раменский

По итогам соревнований участники заняли следующие места:

  • Группа A (12–14 лет):
1 место — команда «Эверест», МОУ Раменская СОШ №1;
2 место — МОУ Никитская СОШ;
3 место — команда Дергаевская 2, МОУ Дергаевская СОШ №23.

  • Группа B (15–18 лет):
1 место — команда «Эверест», МОУ Раменская СОШ №1;
2 место — команда Дергаевская 2, МОУ Дергаевская СОШ №23;
3 место — команда «Вездеход», Раменский молодёжный центр.

Туризм — это возможность развить силу духа, сплочённость команды и уважение к природе.

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#подростки
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#раменский городской округ
#подмосковье
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Эксперт раскрыл, нужно ли греть двигатель зимой
Автоэскперт Баканов: прогревать двигатель зимой нужно не больше двух минут
27 ноября 2024, 12:27

Фото: iStock/djedzura

Современные двигатели не требуют обязательного полного прогревания зимой, так как могут подстроиться под холодный воздух. Об этом заявил автомобильный эксперт Петр Баканов. Однако, по его словам, из-за густоты масла на холоде следует подождать, но не больше двух минут.
«И чем ниже температура воздуха, тем более густым будет масло. Поэтому зимой постоять и прогреть немного двигатель все же нужно. Но прогревать машину 10–15 минут смысла никакого нет. Не надо греть автомобиль больше одной-двух минут», — поделился он в беседе с NEWS.ru.
Баканов добавил, что за это время как раз можно смахнуть снег со стекол, убрать вещи, поудобнее устроиться на водительском кресле. При этом, подчеркнул эксперт, не следует сразу же выжимать педаль газа, по началу лучше разгоняться плавно, так как первый километр для авто — как для человека разминка перед забегом.

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#обработка
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Гуманитарный сбор новогодних подарков для детей проводят в Раменском
27 ноября 2024, 12:21

Фото: пресс-служба администрации Раменского г.о.

Акция «Добрый Новый год» по сбору гуманитарной помощи для детей из новых регионов России, а также из приграничных районов Белгородской и Курской областей проводит Раменский молодёжный центр, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Благотворительная акция стартовала 25 ноября и продлится до 8 декабря. Все желающие могут принести для детей игрушки и сладкие подарки. Сбор проводится с понедельника по пятницу с десяти утра до шести часов вечера на площадках отдела досуговой деятельности «Юность» по адресу: посёлок Электроизолятор, дом №52», — говорится в сообщении.
Кроме того, приём гуманитарной помощи для ребят ведётся в отделе досуговой деятельности «Будущее» по адресу: город Раменское, улица Зои Космодемьянской, дом №16. Время работы: с 12.00 до 18.00.

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Как подать на развод в 2024-2025 году: как развестись через Госуслуги, с ребенком, пример заявления
27 ноября 2024, 12:10

Фото:iStock/Rawf8

Многие отношения не проходят испытание на прочность и супруги приходят к решению развестись. В каких случаях пару может развести ЗАГС, а где не обойдется без суда, как разводиться, если в семье имеются дети, и какие документы нужно собрать для развода — в материале «Радио 1».

Бракоразводный процесс может осуществляться как по взаимному согласию супругов, так и в одностороннем порядке. В зависимости от того, согласны ли оба партнера на развод, а также учитывая такие факторы, как наличие несовершеннолетних детей и совместно нажитое имущество, расторжение брака может происходить либо в ЗАГС, либо в суде.

Как подать на развод в 2024 году


Прежде всего нужно определить куда подавать заявление на развод. Итак, если у вас нет несовершеннолетних детей, имущественных споров и с расторжением брака согласны оба супруга, то заявление на развод следует подавать в органы ЗАГС. Также, в независимости от наличия в семье детей, заявление на развод подается в ЗАГС, если один из супругов признан безвестно отсутствующим, недееспособным или осужден на срок более трех лет.

Через суд разводятся пары, в которых имеются несовершеннолетние дети, имущественные споры или один из супругов против расторжения брака.

Как развестись без суда


Фото:iStock/tanyss

В ЗАГС подаются заявления о расторжении брака от обоих супругов. Подать заявление можно через портал государственных услуг, обратившись в ЗАГС, в некоторых регионах заявления о разводе принимают в МФЦ.

При подаче заявления на развод супругам при себе необходимо иметь паспорта и свидетельство о браке, а также оплатить государственную пошлину. С 1 января 2025 года за государственную регистрацию расторжения брака каждый супруг должен заплатить госпошлину в размере 5000 рублей.

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После подачи заявления, ЗАГС назначит дату расторжения брака. По закону день, когда брак будет расторгнут, не может быть назначен ранее чем через месяц после подачи заявления на развод.

Как подать на развод через суд


Фото:iStock/Avosb

Расторжением браков занимаются районные или мировые судьи. В мировой суд следует обращаться в случае, если нет споров по детям. Рассмотрение дел с имущественными спорами до 50 000 рублей осуществляется мировыми судьями, все остальное рассматривает районный суд.
Направлять заявление о разводе следует в суд по месту жительства супруга. В случае, если супруг проживает в другом регионе, или вместе с документами на развод подается требование об алиментах, допускается подача заявления в суд по своему месту жительства.

Перед обращением в суд необходимо подготовить исковое заявление, в котором будет указана дата и место регистрации брака, личные данные супругов, информация о детях и их возрасте, причины для расторжения брака, а также дополнительные требования. Унифицированной формы нет, однако, образец искового заявления обычно можно найти на сайте суда.

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К исковому заявлению прилагаются копии свидетельства о заключении брака, свидетельства о рождении детей, документы на делимое имущество или соглашение о его разделе. Обязательна оплата государственной пошлины. С 8 сентября 2024 года государственная пошлина при подаче искового заявления о расторжении брака составляет 5000 рублей.

Длительность судебного развода в каждом случае индивидуальна и варьируется от 1 месяца до нескольких лет.

Когда подавать заявление на развод


Дни подачи заявления на развод в ЗАГСе строго не регламентированы. Главное, чтобы момент подачи документов не выпал на выходной и праздничный день, а также на последний четверг каждого месяца.

Каждый орган ЗАГС имеет свой график работы. Ознакомиться с расписанием и уточнить дни приема заявлений на развод можно на сайте, выбранной вами организации, или по телефону.

Пример заявление на развод


С образцом заявления на развод можно ознакомиться на сайте.

Какие могут быть сложности при разводе


Фото:iStock/Natalia Kuzina

Согласно законодательству нельзя развестись с беременной женой. Также брак не расторгнут при наличии в семье совместного ребенка до года, если один из супругов не согласен.

Сложности с разводом возникают в основном при решении сопутствующих проблем: определение места жительства ребенка, раздел имущества и совместного бизнеса. Отсутствие согласия одного из супругов на расторжение брака влечет за собой затягивание бракоразводного процесса по времени.

Какая разница между разводом и признанием брака недействительным


Фото:iStock/Dmytro Botvinovskyy

Иногда возникают ситуации, когда требуется не расторгнуть брак, а признать его недействительным. Это можно сделать исключительно через суд, подав соответствующее исковое заявление. Если суд признает брак недействительным, он будет считаться таковым с момента его заключения. В отличие от расторжения брака, которое вступает в силу с момента принятия решения суда о разводе.

Основанием для признания брака недействительным является :

  • Отсутствие взаимного добровольного согласия мужчины и женщины;
  • Недостижение брачного возраста (по общему правилу 18 лет);
  • Супруги являются близкими родственниками — родителем и ребенком, дедушкой (бабушкой) и внуком (внучкой), братом и сестрой, усыновителем и усыновленным;
  • Признание одного из лиц, вступающих в брак, судом недееспособным вследствие психического расстройства до заключения брака;
  • Фиктивность брака (без намерения супругов или одного из них создать семью);
  • Один из супругов уже состоит в другом зарегистрированном браке;
  • Сокрытие одним из супругов от другого наличия у него венерических болезней либо ВИЧ-инфекции.

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