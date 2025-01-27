Пешеходный переход в Дубне оборудовали технологией компьютерного зрения

Фото: пресс-служба администрации г.о. Дубна
«Умный» пешеходный переход, оснащённый технологией компьютерного зрения и делающий пересечение проезжей части более безопасным, оборудовали в Дубне на улице Приборостроителей рядом с АО «Тензор», сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Важность нововведения отметил глава городского округа Дубна Максим Тихомиров.«Новые технологии делают пешехода более заметным в тёмное время суток: смарт IP-камера распознаёт приближение пешехода и подаёт сигнал на светодиодный светильник и дорожный знак с подсветкой. Светильник увеличивает поток света на время прохода пешехода, а на дорожном знаке включается подсветка», — говорится в сообщении.
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«Это был один из самых опасных пешеходных переходов в городе. Спасибо команде «Мосавтодор» и Минтрансу за то, что помогли нам реализовать такой важный проект!» — написал Максим Тихомиров в своём Telegram-канале.
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