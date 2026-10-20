В Новокузнецке проверили воздух на содержание вредных веществ
В Новокузнецке не обнаружили превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе. Проверку 19 октября провела передвижная лаборатория ГКУ «Комитет охраны окружающей среды Кузбасса» в рамках региональной программы экологического мониторинга, сообщает «Сiбдепо» со ссылкой на Министерство природных ресурсов и экологии Кузбасса.
Специалисты взяли пробы в трёх точках города: на улице Ленина, 49, на перекрёстке улицы Воронежской и переулка Архангельского, а также на проспекте Строителей, 19/1.
Лаборатория измеряет концентрацию оксида и диоксида азота, диоксида серы, оксида углерода, аммиака и фенола. Кроме того, специалисты проверяют содержание взвешенных веществ и мелкодисперсных частиц PM2,5 и PM10.
По результатам измерений превышений предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосфере не зафиксировали.
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