Мошенники стали похищать деньги под предлогом разблокировки Roblox

09 декабря 2025, 10:43

РТУ МИРЭА: под видом разблокировки Roblox мошенники крадут у детей деньги

Фото: iStock/nevodka

На фоне блокировки игры Roblox в России активизировались мошенники, которые в соцсетях предлагают детям восстановить доступ к игре за символическую плату, под этим предлогом злоумышленники получают доступ к картам родителей. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.





Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox, обосновав решение наличием на платформе контента, который пропагандирует экстремистскую, террористическую деятельность и популяризирует запрещенные организации.





«Суть в том, что преступники создают у ребенка чувство срочности и страха. Они предлагают «экстренное решение» за небольшую плату или даже бесплатно, но требуют данные карты для проверки. На самом деле, введя реквизиты, ребенок не оплачивает 100 рублей, а предоставляет злоумышленникам полный удаленный доступ к счету», — объяснил Силаев «Газете.Ru».

«Обычно, когда чего-то лишают — это вид наказания. Кто-то лишает сладкого, кто-то еще чего. А тут, получается, детей лишили игры, а за что — не объяснили. И они в итоге из-за этого непонимания, где конкретно они провинились, могут очень долго расстраиваться и в каких-то случаях даже получать в некотором смысле травму, — пояснила специалист.