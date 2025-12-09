Мошенники стали похищать деньги под предлогом разблокировки Roblox
РТУ МИРЭА: под видом разблокировки Roblox мошенники крадут у детей деньги
На фоне блокировки игры Roblox в России активизировались мошенники, которые в соцсетях предлагают детям восстановить доступ к игре за символическую плату, под этим предлогом злоумышленники получают доступ к картам родителей. Об этом предупредил заведующий лабораторией доверенного искусственного интеллекта РТУ МИРЭА Юрий Силаев.
Напомним, Роскомнадзор ограничил доступ к Roblox, обосновав решение наличием на платформе контента, который пропагандирует экстремистскую, террористическую деятельность и популяризирует запрещенные организации.
«Суть в том, что преступники создают у ребенка чувство срочности и страха. Они предлагают «экстренное решение» за небольшую плату или даже бесплатно, но требуют данные карты для проверки. На самом деле, введя реквизиты, ребенок не оплачивает 100 рублей, а предоставляет злоумышленникам полный удаленный доступ к счету», — объяснил Силаев «Газете.Ru».
Он пояснил, что после ввода реквизитов происходит привязка карты к платежному сервису, который находится под контролем мошенников. Для этого также запрашивают и код из SMS, а после снимают все деньги.
Силаев посоветовал родителям разговаривать с детьми на эту тему, а также завести для онлайн-покупок отдельную карту с жёстким лимитом.
Тем временем практикующий детский психолог-педагог Дарья Дугенцова заявила Общественной Службе Новостей, что блокировка Roblox стала для детей наказанием без ясного повода.
«Обычно, когда чего-то лишают — это вид наказания. Кто-то лишает сладкого, кто-то еще чего. А тут, получается, детей лишили игры, а за что — не объяснили. И они в итоге из-за этого непонимания, где конкретно они провинились, могут очень долго расстраиваться и в каких-то случаях даже получать в некотором смысле травму, — пояснила специалист.
Когда игру заблокировали, дети утратили все свои достижения в ней без какой-либо компенсации и альтернативы. Из-за этого, по словам Дугенцовой, многие испытывают расстроенные чувства, которые могут отразиться и на детско-родительских отношениях.