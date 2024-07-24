Песков: Интересы безопасности страны важнее ношения религиозной одежды

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Интересы безопасности страны имеют приоритетное значение по сравнению с ношением никабов. Все, включая мусульман, должны относиться к этому вопросу с пониманием и уважением.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он отметил, что в такой многонациональной и многоконфессиональной стране, как Россия, разговоры о запрете ношения никабов вообще не должны были бы вестись. Однако в данном вопросе требуется учитывать требования безопасности в современных реалиях.
Поэтому при обсуждении темы запрета ношения одежды, полностью закрывающей лицо, требуется учитывать интересы безопасности, чтобы не препятствовать работе правоохранителей по обеспечению выполнения поставленных перед ними задач, подчеркнул представитель Кремля.
Непростое время, в которое мы живём, предъявляет свои требования, и к этому следует относиться с пониманием, заключил Песков.
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Поэтому при обсуждении темы запрета ношения одежды, полностью закрывающей лицо, требуется учитывать интересы безопасности, чтобы не препятствовать работе правоохранителей по обеспечению выполнения поставленных перед ними задач, подчеркнул представитель Кремля.
Непростое время, в которое мы живём, предъявляет свои требования, и к этому следует относиться с пониманием, заключил Песков.
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Песков: В Кремле не обсуждается запрет на ношение никабов в России
Александр Бойцов