Во втором российском регионе подряде временно запретили никабы

Фото: iStock/Alexey Emelyanov
Духовное управление мусульман Карачаево-Черкесии запретило ношение никаба в республике в ближайшее время, передает ТАСС, ссылаясь на муфтия республики Исмаила Хаджи Бердиева.
«По шариату, ношение одежды, полностью скрывающей лицо, не предусмотрено», – сообщил он.
Соответствующее решение было принято по соображениям безопасности, запрет остается в силе до тех пор, пока обнаруженная угроза не будет устранена, а новое богословское заключение – опубликовано.
Ранее, 3 июля, муфтият Республики Дагестан объявил о временно запрете ношения никаба в пределах региона.
Читайте также:
Муфтий в Дагестане заявил про наличие радикалов среди прихожан мечетей
В Дагестане устроили травлю врача из-за просьбы к пациентке снять никаб
Глава СК Бастрыкин потребовал срочно запретить никаб
Александр Климов