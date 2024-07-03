В Дагестане объявили о временном запрете ношения никабов

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Заместитель муфтия Дагестана Салимов сообщил о временном запрете ношения никабов.
Заместитель муфтия Дагестана Абдулла Салимов сообщил в своём Telegram-канале, что муфтий Дагестана объявил о временном запрете ношения никаба.
1 июля муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев заявил о своём намерении вынести фетву, запрещающую ношение никаба. Однако отдел фетв при муфтияте после тщательного анализа шариатских текстов не нашёл достаточных оснований для всеобщего запрета. В муфтияте подчеркнули, что в некоторых случаях возможно введение локального запрета на никаб, поскольку «безопасность общества в исламе имеет первостепенное значение».
На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил за законодательный запрет ношения никаба. Глава Дагестана Сергей Меликов также поддержал эту инициативу. Он заявил, что эта одежда не присуща кавказским народам.
В конце прошлой недели в Хасавюрте местный «псевдообщественник» угрожал врачу, которая попросила пациентку снять головной убор. Глава Дагестана поддержал врача и гарантировал ей защиту. Он также предупредил «псевдолидеров» общественного мнения о последствиях.
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«Муфтий, ссылаясь на обращение министерства по национальной политике и делам религий, в котором сообщается о существующей угрозе безопасности населению республики, и на основании вынесенного вчера компетентного заключения отдела фетв, объявляет о временном запрете на ношение никабов до устранения выявленных угроз и нового богословского заключения», — говорится в сообщении.
1 июля муфтий Дагестана Ахмед Абдулаев заявил о своём намерении вынести фетву, запрещающую ношение никаба. Однако отдел фетв при муфтияте после тщательного анализа шариатских текстов не нашёл достаточных оснований для всеобщего запрета. В муфтияте подчеркнули, что в некоторых случаях возможно введение локального запрета на никаб, поскольку «безопасность общества в исламе имеет первостепенное значение».
На прошлой неделе глава Следственного комитета Александр Бастрыкин выступил за законодательный запрет ношения никаба. Глава Дагестана Сергей Меликов также поддержал эту инициативу. Он заявил, что эта одежда не присуща кавказским народам.
В конце прошлой недели в Хасавюрте местный «псевдообщественник» угрожал врачу, которая попросила пациентку снять головной убор. Глава Дагестана поддержал врача и гарантировал ей защиту. Он также предупредил «псевдолидеров» общественного мнения о последствиях.
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Мира Полтева