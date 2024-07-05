Песков: В Кремле не обсуждается запрет на ношение никабов в России

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Духовные власти должны сами определить, следует ли вводить в России запрет на ношение мусульманками никабов или нет. В Кремле не ведётся никаких дискуссий на этот счёт.
Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передаёт РБК. Первый заместитель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, депутат от Дагестана Артем Бичаев сказал, что, по его мнению, которое разделяют парламентарии, вопрос ношения никабов находится в ведении мусульманского духовенства и именно оно должно принимать соответствующие решения.
Первый заместитель председателя комитета по безопасности и противодействию коррупции Госдумы, депутат от Карачаево-Черкессии Михаил Старшинов подчеркнул, что за все время существования мусульман в России вопрос ношения никаба никогда не поднимался. Для него удивительно, что дискуссия на эту тему возникла именно сейчас. По мнению депутата, хорошо бы эти обсуждения прекратить.
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