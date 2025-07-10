Новый министр транспорта РФ Андрей Никитин прибыл на прощание со Старовойтом

10 июля 2025, 10:07

Андрей Никитин (Фото: www.kremlin.ru)

На церемонию прощания с бывшим губернатором Курской области и экс-министром транспорта Романом Старовойтом прибыл новый министр транспорта России Андрей Никитин. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.