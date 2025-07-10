Новый министр транспорта РФ Андрей Никитин прибыл на прощание со Старовойтом
На церемонию прощания с бывшим губернатором Курской области и экс-министром транспорта Романом Старовойтом прибыл новый министр транспорта России Андрей Никитин. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
В числе участников траурной церемонии — заместитель председателя правительства РФ Александр Новак, заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, министр промышленности РФ Антон Алиханов, министр сельского хозяйства Оксана Лут и другие.
Прощание с бывшим чиновником проходит в Москве. На территории вокруг ЦКБ установлено оцепление, а на объекте присутствует большое количество сотрудников полиции.
Напомним, Роман Старовойт был отправлен в отставку в понедельник, 7 июля. Через некоторое время стало известно о самоубийстве чиновника.
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