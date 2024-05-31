Песков: курильщики в Кремле остались в меньшинстве

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Курильщики в Кремле остались в меньшинстве, но к ним относятся с пониманием. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков во Всемирный день без табака.
Он подчеркнул, что подавляющее большинство сотрудников администрации президента, как и сам глава государства, не курят. Однако остались те, кто ещё не избавился от этой вредной привычки. К ним относятся с пониманием.
Песков добавил, что всегда можно найти место, где покурить. Но в здании администрации президента это сделать не так просто, поскольку курение там запрещено.
Официальный представитель Кремля уточнил, что курение сотрудников не относится к критериям эффективности. Сам Песков бросил курить в 2008 году. Он признался, что его долго тянуло вернуться к этой пагубной привычке, но ему удалось справиться с зависимостью.
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Песков добавил, что всегда можно найти место, где покурить. Но в здании администрации президента это сделать не так просто, поскольку курение там запрещено.
Официальный представитель Кремля уточнил, что курение сотрудников не относится к критериям эффективности. Сам Песков бросил курить в 2008 году. Он признался, что его долго тянуло вернуться к этой пагубной привычке, но ему удалось справиться с зависимостью.
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Анастасия Чинкова