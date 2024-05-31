В Госдуму внесут законопроект о запрете продажи вейпов

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В Госдуму внесут межфракционный закон о запрете на розничную продажу любых вейпов в России. Об этом информирует ТАСС.
Запрет коснется как никотинсодержащие, так и безникотиновые электронные сигареты и жидкости для них.
Инициаторы проекта указали на десятикратный рост подростков, которые курят вейпы, в период с 2011 по 2023 год. Также отмечается, что запрет на продажу вейпов несовершеннолетним можно легко обойти.
Как утверждают депутаты, содержащиеся в безникотиновых жидкостях для вейпов глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители при вдыхании в виде пара могут провоцировать развитие тяжелых болезней легких.
В пояснительной записке указано, что запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но, по словам авторов документа, сохранение здоровья нации приоритетнее, а нелегальный оборот вейпов в настоящее время достаточно большой, его пресечение — это задача правоохранительных органов.
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Инициаторы проекта указали на десятикратный рост подростков, которые курят вейпы, в период с 2011 по 2023 год. Также отмечается, что запрет на продажу вейпов несовершеннолетним можно легко обойти.
Как утверждают депутаты, содержащиеся в безникотиновых жидкостях для вейпов глицерин, пропиленгликоль, ароматизаторы и загустители при вдыхании в виде пара могут провоцировать развитие тяжелых болезней легких.
В пояснительной записке указано, что запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, но, по словам авторов документа, сохранение здоровья нации приоритетнее, а нелегальный оборот вейпов в настоящее время достаточно большой, его пресечение — это задача правоохранительных органов.
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Алина Юрчак