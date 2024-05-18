В Госдуме предложили увеличить штрафы за курение в неположенном месте

Фото: iStock/Sophonnawit Inkaew
Депутат Госдумы, председатель комитета по молодежной политике Артем Метелев предложил увеличить штраф за курение в неположенном месте до 15 тысяч рублей, а на детской площадке – до 30 тысяч рублей. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Для родителей может быть введен штраф до семи тысяч за курение ребенка младше 16 лет», – написал Метелев.
Парламентарий сообщил, что вместе со своим коллегой Максимом Топилиным и депутатами он разработал пакет инициатив по борьбе с курением. Документ был направлен в Правительство России и Верховный суд.
Ранее в Государственную Думу России был внесен законопроект о полном запрете продажи вейп-устройств и жидкого никотина в России. Депутаты ЛДПР отметили, что продажи вейпов в стране стремительно растут.
Читайте также:
За пьянство и курение на улице будут наказывать с помощью камер
Нарколог Холдин: курение снижает продолжительность жизни на 15 лет
В Госдуме предложили ввести ответственность для беременных за курение сигарет
Александр Климов