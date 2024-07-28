Песков назвал отвратительными отдельные моменты церемонии открытия Олимпиады

Фото: сайт Кремля
Некоторые элементы на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже были совершенно отвратительными. Об этом завил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Он отметил, что странности Французской Республики известны давно, но процедура и программа проведения мероприятий Олимпиады обязательно согласовывается с Международным олимпийским комитетом (МОК). А вот то, что МОК согласовал всё это для показа на столь большую аудиторию, вызывает удивление, указал представитель Кремля.
Песков также подчеркнул, что отдельные эпизоды открытия Олимпиады не только отвратительны, но и противоречат российскому законодательству, имея ввиду прежде всего ЛГБТ*-пародию на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Так что хорошо, что российский зритель всего этого не видел. Можно уже начинать сострадать в связи с дальнейшей судьбой МОК, так как они встали на очень скользкую дорожку, заключил пресс-секретарь президента РФ.
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Александр Бойцов