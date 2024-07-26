Песков напомнил о возвращении в СССР уехавшей после 1917-го интеллигенции

Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что после революции 1917 года в России большая часть уехавшей интеллигенции все равно вернулась на родину. Об этом он сообщил на Фестивале новых медиа.
По словам представителя Кремля, вернувшиеся в страну принесли ей пользу. Те, кто остался за границей, там «сгинули», добавил пресс-секретарь президента. Песков также назвал таких людей настоящими врагами.
Он заключил, что такова история России.
Ранее Песков отметил, что покинувшие страну россияне, которые нелестно высказывались о России, финансировали вооружённые силы Украины и клеветали на свою родину, не смогут вернуться в РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Он заключил, что такова история России.
Ранее Песков отметил, что покинувшие страну россияне, которые нелестно высказывались о России, финансировали вооружённые силы Украины и клеветали на свою родину, не смогут вернуться в РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова