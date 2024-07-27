В Греции назвали крахом христианской культуры открытие Олимпиады в Париже

Фото: iStock/SimonLukas
Церемония открытия Олимпийских игр в Париже показала крах цивилизации и христианской культуры в Западной Европе - трансвеститы изображали тайную вечерю. Об этом сообщает греческий портал pronews.gr.
Уточняется, что на торжественном мероприятии помимо трансвеститов присутствовала обезглавленная Мария-Антуанетта, унижение республиканской гвардии и другие непристойные действия. Депутат Европарламента Марион Марешаль выразила свое негодование по поводу церемонии.
Она отметила, что произошедшее мероприятие является безнадежной попыткой восхвалять ценности спорта и красоту Франции на фоне такой грубой пропаганды «культуры пробуждения».
Напомним, церемония открытия летних Игр-2024 также не обошлась без серьезных инцидентов. Во время торжественного мероприятия олимпийский флаг повесили вверх ногами.
Читайте также:
В Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр
Бывшего тренера ЦСКА ограбили на полмиллиона евро на Олимпийских играх в Париже
Олимпийский флаг во время открытия Игр в Париже повесили вверх ногами
Она отметила, что произошедшее мероприятие является безнадежной попыткой восхвалять ценности спорта и красоту Франции на фоне такой грубой пропаганды «культуры пробуждения».
«Знайте, что это говорит не Франция, а левое меньшинство, готовое на любую провокацию», добавила парламентарий.
Напомним, церемония открытия летних Игр-2024 также не обошлась без серьезных инцидентов. Во время торжественного мероприятия олимпийский флаг повесили вверх ногами.
Читайте также:
В Париже прошла церемония открытия Олимпийских игр
Бывшего тренера ЦСКА ограбили на полмиллиона евро на Олимпийских играх в Париже
Олимпийский флаг во время открытия Игр в Париже повесили вверх ногами
Екатерина Коршунова