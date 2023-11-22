Песков назвал жизнь летчика-предателя Беленко лишенной счастья

Умерший в США советский летчик-перебежчик Виктор Беленко, который угнал в 1976 году истребитель МиГ-25П в Японию, не мог прожить счастливую жизнь. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает ТАСС.