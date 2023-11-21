Жителей Московской области предупредили об опасности первого льда

Фото: Мособлпожспас
Работники Московской областной противопожарно-спасательной службы напомнили гражданам об опасности первого льда в ходе профилактических рейдов. Они прошли в городских округах Балашиха, Богородский, Егорьевск и Шатура, сообщили в пресс-службе ведомства.
«Спасатели напомнили жителям городских округов о мерах безопасности и посоветовали помнить, что первый лёд опасен. Они удостоверились в наличии предупреждающих транспарантов у воды, а также предупредили рыбаков и любителей активного отдыха, что выход на лёд водоёмов запрещён», – рассказал замначальника госучреждения Игорь Сорокин.Он добавил, что в ходе рейдов работники Мособлпожспаса измерили толщину первого льда на подмосковных водоёмах.
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Лора Луганская