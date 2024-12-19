Песков: обращения россиян по поводу СВО проанализируют

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Вопросы, связанные со специальной военной операцией, будут проанализированы во время прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. Об этом рассказал в интервью Первому каналу пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, граждан России интересует, как проходит СВО, обеспечение потребностей фронта, как помогают героям спецоперации и их семьям, как осуществляется работа с инвалидами, какую оказывают помощь в трудоустройстве.
Прямую линию с Путиным и пресс-конференцию проведут сегодня, 19 декабря. Начало запланировано в полдень по московскому времени. В кол-центр поступило уже более 1,8 млн обращений.
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«И дальше это всё разбивается ещё на более мелкие подтемы. Поэтому здесь можно анализировать серьёзно, нужно. И этот анализ будет проводиться», — цитирует слова Пескова РИА Новости.
Прямую линию с Путиным и пресс-конференцию проведут сегодня, 19 декабря. Начало запланировано в полдень по московскому времени. В кол-центр поступило уже более 1,8 млн обращений.
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Анастасия Ларина