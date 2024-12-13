Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Общество/ Россияне поздравляют Путина с Новым годом

Россияне поздравляют Путина с Новым годом

Жители России поздравляют Путина с Новым годом через кол-центр прямой линии
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Некоторые россияне через кол-центр прямой линии поздравили президента РФ Владимира Путина с Новым годом и поблагодарили российского лидера за решение их проблем, о которых они рассказали в рамках прошлогодней прямой линии. Об этом сообщил оператор кол-центра Давид Бит-Шабо в эфире телеканала «Россия 24».


«То есть люди звонили и рассказывали о том, что их проблему сразу же решили, говорили спасибо президенту и поздравляли его с наступающим Новым годом», — сказал оператор.

В этом году прямая линия вместе с пресс-конференцией пройдёт 19 декабря. Задать свои вопросы россияне могут по телефону: 8-800-200-40-40, в SMS-сообщении, социальных сетях, на специальном сайте или в мобильном приложении.

Читайте также:

Картаполов, Кондратьев, Карасин, Довлатова об обложке Time: Путин — человек года

Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину

Путин подписал закон, который радикально меняет правила дарения недвижимости
#россияне
#прямая линия
#люди
#путин
#владимир путин
В Подмосковье закупили более 150 единиц техники для вывоза отходов
13 декабря 2024, 19:09

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Подмосковное Минчистоты приобрело более 150 единиц спецтехники для обращения с твёрдыми коммунальными отходами более чем на 1,5 млрд рублей. Торжественная передача прошла в правительстве области, сообщили в пресс-службе ведомства.
Ключи от первой закупленной партии водителям вручил зампред правительства – министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Владислав Мурашов.
«Вывоз отходов зимой занимает больше времени, требует особых навыков управления техникой и манёвренности машин. В этом году министерство закупило 154 единицы спецтранспорта. Рассчитываем увеличить объём вывоза отходов. Мусоровозы проезжают от 300 до 600 км в день, поэтому важно заботиться о комфорте водителей. У новой техники увеличена грузоподъемность. Она оснащена передовым техническим оборудованием для загрузки контейнеров», – сказал Мурашов.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Благодаря новой технике водители могут загружать баки, не выходя из кабины. Объём кузова мусоровоза – 16 кубометров. В среднем за сутки сотрудники вывозят более 100 контейнеров.
«Новые машины произведены в Подмосковье с применением белорусских деталей. Техника обладает высокой грузоподъемностью. Мусоровозы оснащены двумя видами погрузки – задней и боковой. Важная характеристика техники – мобильность. Значимый критерий – гарантия на 12 месяцев», – отметил гендиректор компании «Эколайф» Валерий Соломеннов.
Фото: пресс-служба Минчистоты МО

На тематической выставке были представлены малые архитектурные формы – скамейки, кашпо, урны из переработанного сырья в окружении новогодних ёлок. Желающим предлагали горячий чай, закуски и фермерские деликатесы от подмосковных производителей. Наливали напиток в многоразовые стаканы из переработанного сырья. Вся новая коммунальная техника была отправлена на базу возчика Московской области, после чего её передадут семи региональным операторам региона.

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Читайте также:

Подмосковный проект «Экопункт» стал лауреатом «Зелёной премии»

В Подмосковье 14 и 15 декабря пройдут акции по сбору вторсырья

Подмосковных школьников научили экологично отмечать Новый год
#минчистоты
#техника
#тко
#мусор
#отходы
#экология
#владислав мурашов
#подмосковье
#московская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный проект «Экопункт» стал лауреатом «Зелёной премии»
13 декабря 2024, 18:24

Фото: Минчистоты МО

Подмосковная компания «Единый оператор экопунктов» с проектом «Экопункт» первенствовала в номинации «Инициативы отраслевых компаний» на «Зелёной премии». Лауреатов назвали в национальном центре «Россия», сообщили в пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Организация работает в Подмосковье с 2021 года. За это время по всему региону установили 564 экопункта. Можно сдать пустые алюминиевые банки и пластиковые бутылки из-под напитков. Пункты расположены на улицах, в школах, торговых центрах, магазинах, физкультурно-оздоровительных комплексах и на паркингах. Всего в 34 городских округах Подмосковья действуют 749 фандоматов», – отметили в пресс-службе.
Для участников проекта предусмотрено поощрение. В обмен на сдачу вторичных ресурсов жители получают бонусные вознаграждения.
«Экопункт работает просто: сдаём тару; получаем чек с уникальным кодом; регистрируем код. Баллы начислят в личном кабинете. Далее получаем скидки и тратим баллы», – пояснили в ведомстве.
Посмотреть расположение пунктов и найти ближайшую локацию можно на интерактивной карте.

Читайте также:

В Подмосковье 14 и 15 декабря пройдут акции по сбору вторсырья

Подмосковных школьников научили экологично отмечать Новый год

Во дворах Подмосковья с начала года обустроили более 10 тысяч парковочных мест
#подмосковье
#московская область
#премия
#экология
#минчистоты
#фандоматы
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин вручил Кадырову орден «За заслуги перед Отечеством»
13 декабря 2024, 18:07

Рамзан Кадыров (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин наградил главу Чечни Рамзана Кадырова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Как пишет в Telegram-канале ЧГТРК «Грозный», вручение награды прошло в рамках торжественной церемонии в Кремле 12 декабря, в День Конституции.

По данным источника, Кадыров удостоен ордена за «значительный вклад в укрепление российской государственности, обороноспособности России и социально-экономическое развитие Чечни».

Ранее Рамзан Кадыров встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым. Они обсудили участие Чеченской Республики в специальной военной операции и обстановку внутри региона, в том числе и атаки беспилотников.

Читайте также:

Мать 14-летнего чеченца, рассорившего СК РФ и Кадырова, обратилась к Бастрыкину

«Положим 400 укронатовцев»: Кадыров пообещал отомстить ВСУ после удара по Грозному

Кадыров: в Грозном сбили украинский беспилотник
#награды
#кадыров
#владимир путин
#грозный
#чечня
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Картаполов, Кондратьев, Карасин, Довлатова об обложке Time: Путин — человек года
13 декабря 2024, 18:05

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов, сенатор от Курской области Алексей Кондратьев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин и телеведущая Алла Довлатова назвали настоящим человеком года президента России Владимира Путина. Об этом они заявили в беседе с NEWS.ru, комментируя решение американского журнала Time объявить избранного президента США Дональда Трампа человеком года.
«Я считаю человеком года нашего президента Владимира Владимировича Путина, потому что он наше всё. Он — человек этого года. Я уверен, что будет и следующего, и многих других», — отметил Картаполов в беседе с изданием.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя назначение Трампа человеком года по версии американского журнала Time, заявила, что избранный президент США Дональд Трамп стал символом надежды в борьбе с либеральной диктатурой, вопреки двум покушениям на него.

Читайте также:

Захарова назвала Трампа символом надежды

Time: Трамп заявил, что не доверяет никому

«Это неприемлемо»: Трамп отказался отвечать на вопрос о беседе с Путиным после выборов
#сша
#президент
#дональд трамп
#мид
#человек
#мария захарова
#мид рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Работа с перевозчиками Подмосковья снизила на 8% нарушения со стороны таксистов
13 декабря 2024, 18:04

Фото: пресс-служба Минтранса МО

Число административных нарушений со стороны таксистов снизилось на 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря профилактической работе с таксомоторными перевозчиками. Об этом сообщили в пресс-службе Минтранса Московской области.
«На фоне активного развития таксомоторной отрасли в регионе сотрудники министерства регулярно проводят профилактические встречи и беседы с водителями, недавно приступившими к работе. Это напрямую влияет на качество таксомоторных перевозок. Всего с начала года проведено более 2,7 тыс. таких мероприятий. Благодаря этому удалось снизить количество административных правонарушений на 8%», – рассказали в ведомстве.
В ходе встречи перевозчику разъясняют правовую базу таксомоторной деятельности в Московской области, обязательные требования к перевозчику такси, излагают способы снижения рисков.

Перевозчики могут получить консультацию онлайн или оформить заявку на профилактический визит. Заявку можно подать на портале государственных и муниципальных услуг Московской области или в филиалах МФЦ. На портале нужно выбрать услугу «Комплексный сервис для бизнеса в рамках контрольно-надзорной деятельности».

Также Минтранс Подмосковья организует еженедельные вебинары, где предприниматели могут получить ответы на интересующие вопросы. Чтобы стать участником вебинара, необходимо записаться по ссылке.

Читайте также:

В Подмосковье завершили капитальный ремонт трёх мостов

В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

Между Краснознаменском и Наро-Фоминском запускают автобусный маршрут
#транспорт
#минтранс мо
#такси
#подмосковье
#перевозки
#автомобили
#нарушения
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Подмосковье завершили капитальный ремонт трёх мостов
13 декабря 2024, 17:04

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Три моста, расположенные на региональных дорогах Московской области, отремонтировали в текущем году, мосты находятся в Раменском округе, Чехове и Дмитровском округе, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Общая протяжённость отремонтированных мостов составила около 120 метров. На объектах обновили пролётные строения, опорные части и системы водоотвода, обустроили новые переходные плиты, сопряжения и мостовое полотно, установили новые ограждения», — сказал зампред областного правительства — глава Минтранса Подмосковья Алексей Гержик.
В министерстве уточнили, что были отремонтированы 30-метровый мост через реку Люторку у остановки «Новосёлки» в Чехове, 60-метровый мост через реку сестру у деревни Ольсово Дмитровского округа, а также мост протяжённостью свыше 30 метров через реку Донинку в деревне Дементьево Раменского округа.

Читайте также:

В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения

В Кашире установили четыре светофора с кнопкой для пешеходов

На обходе Малых Вязём на ЦКАД в МО завершили бетонирование последнего участка
#минтранс мо
#ремонт дорог
#мост
#раменский городской округ
#дмитровский городской округ
#чехов
#алексей гержик
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В семи округах Подмосковья отремонтировали дорожные ограждения
13 декабря 2024, 16:47

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Ремонт барьерных, перильных и тросовых ограждений провели за неделю на региональных дорогах в семи округа Московской области специалисты Мострансавто, сообщает пресс-служба подмосковного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.
«Работы по ремонту ограждений были проведены на Южном проспекте в дачном посёлке Удельная на территории Раменского округа, на Лихачёвском проезде в Долгопрудном, на проспекте Науки в городе Пущино, на улице Мира в Мытищах и на проспекте Мира во Фрязине, на улице Ленина в Красногорске и на Речном проезде в Жуковском», — говорится в сообщении.
В министерстве отметили, что перильные ограждения устанавливают там, где пешеходы могут выйти на проезжую часть в неположенном месте, они также защищают тротуары от заезда машин. Тросовые ограждения разделяют транспортные потоки. А барьерные ограждения снижают риск съезда с дороги.

Читайте также:

В Кашире установили четыре светофора с кнопкой для пешеходов

На обходе Малых Вязём на ЦКАД в МО завершили бетонирование последнего участка

В Подмосковье открыли эстакаду между Каширским шоссе и трассой А-105
#минтранс мо
#автодор
#дороги
#ремонт дорог
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Московской области дали старт экологической акции «Покорми птиц»
13 декабря 2024, 16:43

Фото: пресс-служба Минэкологии МО

В Подмосковье стартовала традиционная экологическая акция «Покорми птиц». Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
В мероприятии в городском округе Люберцы принял участие глава Минэкологии региона Павел Бида. Вместе с детьми он собрал кормушку и рассказал, чем можно кормить пернатых.
«Это одна из самых любимых для жителей Подмосковья зимних экологических акций. С каждым годом число участников увеличивается. Только в 2023-2024 годах в ней участвовали 185 тыс. человек, которые повесили более 36 тыс. кормушек. Надеемся, что в предстоящем году кормушек будет ещё больше», – отметил Бида.
Акция проводится в Московской области с 2018 года. Инициатива направлена на поддержание популяций зимующих птиц, а также на развитие волонтёрских инициатив в экологии, экологическое образование и просвещение.

Читайте также:

Подмосковье оказалось среди «отличников» экологического рейтинга регионов

Подмосковье стало лидером среди регионов России по обращению с отходами

Штрафы за перевозку и сброс стройотходов в Подмосковье превысили 122 млн рублей
#минэкологии мо
#экологическая акция
#экология
#птицы
#зима
#подмосковье
#московская область
#павел бида
#министр
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Опрос показал, сколько россиян доверяют Путину
ФОМ: 81% россиян положительно оценивают работу Путина на посту президента
13 декабря 2024, 16:33

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

81% россиян положительно оценивают работу президента России Владимира Путина на его посту. Об этом говорится в данных опроса ФОМ.
Уточняется, что 80% респондентов доверяют главе российского государства. Россиян также опросили, как они оценивают работу правительства и его главы. 51% опрошенных граждан заявили, что правительство РФ работает хорошо.

Деятельность председателя правительства Михаила Мишустина положительно оценивают 56% респондентов.

Еженедельный опрос «ФОМнибус» проводился с 6 по 8 декабря среди 1,5 тысяч граждан страны в возрасте старше 18 лет из 104 городских и сельских населенных пунктов в 53 субъектах Российской Федерации.

Читайте также:

Путин поздравил россиян с Днём конституции

Медведев назвал русских и украинцев одним народом

Медведчук объяснил, почему тысячи украинцев выбирают Россию
#опрос
#правительство
#страны
#путин
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате