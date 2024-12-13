Россияне поздравляют Путина с Новым годом

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Некоторые россияне через кол-центр прямой линии поздравили президента РФ Владимира Путина с Новым годом и поблагодарили российского лидера за решение их проблем, о которых они рассказали в рамках прошлогодней прямой линии. Об этом сообщил оператор кол-центра Давид Бит-Шабо в эфире телеканала «Россия 24».
«То есть люди звонили и рассказывали о том, что их проблему сразу же решили, говорили спасибо президенту и поздравляли его с наступающим Новым годом», — сказал оператор.
В этом году прямая линия вместе с пресс-конференцией пройдёт 19 декабря. Задать свои вопросы россияне могут по телефону: 8-800-200-40-40, в SMS-сообщении, социальных сетях, на специальном сайте или в мобильном приложении.
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