Россияне поздравляют Путина с Новым годом

Некоторые россияне через кол-центр прямой линии поздравили президента РФ Владимира Путина с Новым годом и поблагодарили российского лидера за решение их проблем, о которых они рассказали в рамках прошлогодней прямой линии. Об этом сообщил оператор кол-центра Давид Бит-Шабо в эфире телеканала «Россия 24».