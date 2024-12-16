Цены на продукты стали одной из главных тем обращений на прямую линию Путина

В ходе подготовки к традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, вопросы цен на продукты стали одними из самых актуальных тем, с которыми жители страны обращаются к главе государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».