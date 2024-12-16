Цены на продукты стали одной из главных тем обращений на прямую линию Путина

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
В ходе подготовки к традиционной прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, вопросы цен на продукты стали одними из самых актуальных тем, с которыми жители страны обращаются к главе государства. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал «Россия 1».
Напомним, что прямая линия с Владимиром Путиным, которая будет объединена с его пресс-конференцией, пройдет 19 декабря. Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» выйдет в эфир в полдень по московскому времени. Для сбора обращений от граждан был создан колл-центр, который начал свою работу в ночь с 7 на 8 декабря.
Среди других популярных тем для обращений граждан выделяются социальная защита, выплаты, жилье, здравоохранение и образование. Активисты Народного фронта также взяли на контроль проблему нехватки физраствора в аптеках, что подчеркивает важность вопросов, касающихся доступности медицинских препаратов. Ожидается, что на мероприятии будет много представителей СМИ из регионов, а также зарубежные журналисты.
Путин проведёт заседание коллегии Минобороны на предстоящей неделе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Среди других популярных тем для обращений граждан выделяются социальная защита, выплаты, жилье, здравоохранение и образование. Активисты Народного фронта также взяли на контроль проблему нехватки физраствора в аптеках, что подчеркивает важность вопросов, касающихся доступности медицинских препаратов. Ожидается, что на мероприятии будет много представителей СМИ из регионов, а также зарубежные журналисты.
Путин проведёт заседание коллегии Минобороны на предстоящей неделе. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова