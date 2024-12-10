В Кремле составили топ-10 вопросов, волнующих россиян

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
К прямой линии с президентом России Владимиром Путиным уже составлен топ-10 проблем, которые волнуют россиян. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, больше всего обращений поступает от женщин.
При этом топ-10 вопросов варьируется от региона к региону, добавил пресс-секретарь президента.
Он отметил, что сбор обращений идёт по разным каналам, специалисты работают круглосуточно, помогают им волонтёры Народного фронта, «Ростелеком» обеспечивает инфраструктуру.
Прямая линия с Владимиром Путиным, которую проведут вместе с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Для сбора обращений от граждан был создан колл-центр, он начал работать в ночь с 7 по 8 декабря.
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«Мы уже имеем представление о возрастных параметрах тех, кто обращается. Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем», – цитирует слова Пескова РИА Новости.
При этом топ-10 вопросов варьируется от региона к региону, добавил пресс-секретарь президента.
Он отметил, что сбор обращений идёт по разным каналам, специалисты работают круглосуточно, помогают им волонтёры Народного фронта, «Ростелеком» обеспечивает инфраструктуру.
Прямая линия с Владимиром Путиным, которую проведут вместе с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Для сбора обращений от граждан был создан колл-центр, он начал работать в ночь с 7 по 8 декабря.
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Анастасия Ларина