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В Кремле составили топ-10 вопросов, волнующих россиян

Песков сообщил о составлении рейтинга основных проблем к прямой линии Путина
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

К прямой линии с президентом России Владимиром Путиным уже составлен топ-10 проблем, которые волнуют россиян. Об этом рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
По его словам, больше всего обращений поступает от женщин.
«Мы уже имеем представление о возрастных параметрах тех, кто обращается. Мы имеем представление о рейтинге из десяти основных проблем», – цитирует слова Пескова РИА Новости.



При этом топ-10 вопросов варьируется от региона к региону, добавил пресс-секретарь президента.

Он отметил, что сбор обращений идёт по разным каналам, специалисты работают круглосуточно, помогают им волонтёры Народного фронта, «Ростелеком» обеспечивает инфраструктуру.

Прямая линия с Владимиром Путиным, которую проведут вместе с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Для сбора обращений от граждан был создан колл-центр, он начал работать в ночь с 7 по 8 декабря.

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В Мособлпожспасе перечислили опасности ледяного дождя
10 декабря 2024, 18:09

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса

Первый обильный снегопад в Подмосковье сменился дождём, что привело к обледенению дорожного полотна, налипанию наледи на ветках деревьев и проводах. В последние годы такое природное явление всё чаще наблюдается в Подмосковье. Оно приводит к ДТП на дорогах и авариям в коммунальной сфере, сообщили в пресс-службе Мособлпожспаса.
«Ледяной дождь нарушает привычную жизнь в городах и сельской местности, создавая гражданам трудности. Для безопасности спасатели рекомендуют жителям региона следить за прогнозами синоптиков и заранее готовиться к неблагоприятным погодным явлениям», – посоветовал начальник территориального управления №6 Мособлпожспаса Александр Квашнёв.
По его словам, первым делом нужно оценить собственную обувь. Подошва должна иметь нескользящую основу. Следует также отказаться от высоких каблуков.
«Передвигаясь по скользкой дороге, нужно смотреть под ноги и обходить опасные места. Подходя к проезжей части, нельзя торопиться и бежать. Если по ходу движения дорога приобретает уклон, лучше обойти это место, ухватиться за ветки деревьев или выступающие на поверхность предметы», – отметил Квашнёв.
Тем, кто поскользнулся и падает, он порекомендовал сгруппироваться и перевернуться на бок, чтобы смягчить удар. Особенно опасны падения на спину и удары головой о лёд. Они приводят к серьёзным травмам.

Чтобы избежать ущерба автомобилям, рекомендуется не ставить их под обледеневшими деревьями. Стоит заранее продумать, как обезопасить себя и свое имущество от непогоды.

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#подмосковье
#московская область
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Московские и подмосковные отделения СФР назначили единое пособие для 370,5 тысяч детей
10 декабря 2024, 17:53

Фото: istockphoto / Denis Vostrikov

В 2024 году Московской области единое пособие получают 218,5 тысячи родителей, что охватывает 370,5 тысячи детей, сообщает пресс-служба отделения фонда пенсионного и социального страхования РФ по г. Москве и Московской области.
С начала года выплаты были установлены более 11 тысячам беременным женщинам. При назначении пособия проводится комплексная оценка доходов и имущества семьи, а также учитывается трудовая занятость родителей. Для получения выплаты доходы семьи не должны превышать региональный прожиточный минимум на человека. В 2024 году в Москве он составляет 22 662 рубля, а в Московской области — 18 296 рублей.

В 2024 году вступили в силу поправки, согласно которым для получения выплат самозанятыми лицами, чей единственный источник дохода связан с их деятельностью, в отчётном периоде необходимо иметь доход не менее двух минимальных размеров оплаты труда.
«С июня текущего года изменился и порядок учета алиментов в доходах семьи при назначении единого пособия. Если между родителями есть устная договоренность или нотариальное соглашение, алименты учитываются в том объеме, который указал родитель в заявлении. Данная сумма не должна быть ниже 25% минимального размера оплаты труда на одного ребенка, 35% МРОТ на двух детей, 50% МРОТ на трех и более детей. Если алименты установлены по решению суда, то будет учитываться фактическое поступление платежей», — сообщил заместитель управляющего Отделения СФР по г. Москве и Московской области Алексей Путин.

Расчёт алиментов происходит следующим образом:

  • ¼ МРОТ на одного ребёнка составляет 4 810,50 рублей в месяц, умноженное на количество месяцев, входящих в расчётный период;
  • ⅓ МРОТ на двух детей равна 6 414,00 рублей в месяц, умноженным на количество месяцев, входящих в расчётный период;
  • ½ МРОТ на трёх детей составляет 9 621,00 рублей в месяц, умноженных на количество месяцев, входящих в расчётный период.
В этом году также был расширен список доходов, которые не учитываются при расчёте выплат: проценты по номинальным счетам, открытым на опекаемых детей, выплаты за звание «Мать-героиня», орден или медаль ордена «Родительская слава», а также доходы от трудовой деятельности подростков до 18 лет во время обучения в образовательных учреждениях. Однако это не относится к доходам подростков от самозанятости.

Единое пособие в Москве и Московской области выплачивается органами социальной защиты населения.

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#доходы
#прожиточный минимум
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«Лента добрых дел» исполнит новогодние желания боеле 2,5 тысяч детей Московской области
10 декабря 2024, 17:35

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Компания «Лента» уже 9 лет проводит благотворительную акцию и помогает детям со всей страны осуществить свои мечты. Покупатели розничной сети смогут подарить волшебство более чем 2500 воспитанников подмосковных детских домов, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
Ребята описали свои новогодние желания на специальных открытках, которые украсили ёлки в гипермаркетах. Чтобы мечта осуществилась, нужно выбрать одну из открыток, купить подарок и оставить его на стойке информации магазина. Презенты будут бережно доставлены адресатам.

В акции участвуют 13 магазинов сети и продлится до 27 декабря.

Новогодние подарки получат ребята из таких городов Московской области, как Балашиха, Сергиев Посад, Пушкино, Ленинский, Дмитров, Химки, Истра, Домодедово, Реутов, Серпухов, Наро-Фоминск и Мытищ Истры, Домодедово, Реутова, Серпухова, Наро-Фоминск и Мытищи.

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Активистка «Движения Первых» из Каширы победила на конкурсе «Экопоколение»
10 декабря 2024, 17:35

Фото: пресс-служба администрации г.о. Кашира

Ученица каширской школы-интерната, активистка «Движения Первых» Анна Арефьева одержала победу на Всероссийском конкурсе «Экопоколение», диплом победительнице вручили на форуме #МЫВМЕСТЕ, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.
«Вручение проходило 6 декабря. Это был очень насыщенный день. С утра мы послушали презентации нескольких участников форума. Встретились с разными народами нашего региона и послушали лекции со спикерами из других стран. Потом пообщались с председателем правления «Движения Первых» Артуром Орловым, побывали на лекции. А вечером поехали на закрытие детской программы форума в университет Пирогова, там нас наградили дипломами», — рассказала Анна Арефьева.
Конкурс «Экопоколение» в рамках «Движения Первых» проводился с марта по октябрь текущего года. Участникам предлагалась создать проект, направленный на защиту окружающей среды, в ходе конкурса доработать его с экспертами, реализовать и представить результаты. Участие в конкурсе могли принять школьники в возрасте от 14 до 17 лет.

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#школьники
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В ГСГУ в Коломне состоялась конференция на тему актуальных вопросов образования в России
10 декабря 2024, 17:15

Фото: Министерство образования Московской области

В Коломенском государственном социально-гуманитарном университете состоялась XIII Всероссийская научно-практическая конференция «Актуальные проблемы социально-педагогической деятельности», приуроченная к памяти профессора Василия Исидоровича Куфаева, сообщает Министерство образования Московской области.
Конференция была организована в рамках Года семьи, что подчёркивает значимость идей выдающегося советского учёного, чьи труды в области предотвращения антиобщественного поведения среди молодёжи не теряют актуальности.

В своём приветствии первый проректор ГСГУ Сергей Хэкало и декан социально-психологического факультета Светлана Савельева подчеркнули значение вклада Куфаева в развитие отечественной педагогики и его приверженность принципам, заложенным основателем советской педагогической системы Антоном Макаренко.

В конференции приняли участие более 250 человек из разных регионов России, включая учёных, преподавателей, студентов и практиков. За два дня было представлено 102 доклада, охватывающих широкий круг тем.
«Особенностью конференции стала интеграция научного и практического опыта, что позволило не только обсудить актуальные проблемы, но и предложить конкретные решения для их преодоления», — подчеркнули организаторы.

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#университет
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Подмосковный производитель планирует увеличить экспорт продукции в Саудовскую Аравию
10 декабря 2024, 16:58

Фото: Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области

Один из крупнейших производителей мясной продукции в Московской области — группа компаний «Черкизово» планирует увеличить экспорт своей продукции (мясо птицы и индейки) в Саудовскую Аравию в Саудовскую Аравию. Представители компании приняли участие в деловой миссии российских экспортёров в сфере агропромышленного комплекса (АПК), сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия Московской области.
На сегодняшний день компания «Черкизово» поставляет филе грудки цыплят-бройлеров перерабатывающим предприятиям Королевства. Объём поставок в этом году может составить около 5 тысяч тонн, что в пять раз превышает показатель прошлого года, составлявший менее 1 тысячи тонн.

Увеличение экспорта планируется благодаря увеличению объёмов отгрузки этой продукции и расширению ассортимента товаров из мяса птицы.

Кроме того, «Черкизово» расширяет каналы сбыта и планирует поставлять курицу под брендом Dajajti и индейку под брендом Pava-Pava в розничные сети Саудовской Аравии.

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В России могут увеличить штраф за выезд на встречную полосу с 1 января
В России штраф за выезд на встречную полосу может составить 7,5 тыс. рублей
10 декабря 2024, 16:40

Фото: iStock/disqis

В России хотят повысить штраф за выезд на встречную полосу с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей, говорится в поправке к законопроекту, который опубликован в базе данных Государственной Думы.
Если поправки будут приняты, то штраф за нарушение правил применения ремней безопасности также увеличится с 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Нетрезвым водителям придётся заплатить 45 тыс. вместо 30 тыс. рублей, изменится и штраф за отказ от медицинского освидетельствования.

Кроме того, увеличатся штрафы за превышение скорости и несоблюдение требований дорожных знаков — с 500 до 750 рублей и с 5 тыс. до 7,5 тыс. рублей соответственно.

В документе сказано, что изменения будут действительны с 1 января 2025 года.

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Жителям Подмосковья рассказали, как защитить обувь от реагентов
10 декабря 2024, 16:38

Фото: Минчистоты МО

Зимой коммунальщики используют для обработки дорог реагенты, уменьшающие скользкость покрытия. Это необходимо для безопасного передвижения пешеходов по тротуарам в снег и гололёд.
В Подмосковье в основном используют техническую соль – хлористый натрий. Но этот реагент может испортить обувь. В пресс-службе Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассказали, как уберечь её.
«При выборе защитных спреев важно учитывать, из какого материала сделана обувь – из кожи, замши или нубука. Есть специальные водоотталкивающие средства, которые образуют защитный слой на поверхности обуви. За 30-60 минут до выхода на улицу желательно обработать обувь», – отметили в министерстве.
Там посоветовали удалять грязь и реагенты с обуви сразу после прогулки. Для кожаной обуви лучше использовать мягкую влажную тряпку, для замшевой – щётку или резиновую губку.
«После мытья обувь нужно посушить при комнатной температуре. Ставить её на батарею нельзя, так как она может потерять форму, пересохнуть и покрыться трещинами из-за агрессивного воздействия тепла», – продолжили в пресс-службе.
Хранить обувь тоже нужно правильно. Держать её необходимо в сухом и проветриваемом месте, избегать влажных помещений. Если на обуви образовались белые разводы, удалить их поможет специальный очиститель. Его следует наносить на участки, где присутствует соль.
«Если от соли образовались выпуклости, очиститель нужно нанести на салфетку или ватный диск и приложить к повреждённым местам. Он поможет вытянуть соль на поверхность обуви, и её будет легко убрать щёткой или салфеткой», – подчеркнули в ведомстве.
Там также посоветовали иметь как минимум две пары обуви, чтобы давать ей возможность просохнуть между носками.

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#минчистоты
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«Тысячи смертей»: Милонов объяснил запрет продажи зажигалок детям
Депутат Милонов: тысячи детей в год умирают из-за зажигалок
10 декабря 2024, 16:37

Виталий Милонов (Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко)

1 марта 2025 года вступит в силу закон о запрете продажи несовершеннолетним газосодержащих бытовых товаров. Таким образом, продажа зажигалок несовершеннолетним будет приравниваться к продаже табака.
Депутат Государственной думы Виталий Милонов в беседе с «Радио 1» заявил, что инициатива внести законопроект на запрет зажигалок связан с детской токсикоманией.

«Не хотелось бы, конечно, раскрывать все карты, но на этот закон повлиял аспект токсикомании. К сожалению, мы знаем о таком явлении, как употребление всевозможных веществ, даже вдыхание газа из зажигалок, которые вызывают некие галлюцинации. Газ является сильным токсином для организма, отравляющим веществом. И статистика показывает, что из-за этого происходит несколько тысяч смертей в год», — объяснил депутат.

По его мнению, зажигалки детям не нужны, потому что нет таких сфер деятельности, где они бы ими применялись.

Ранее Виталий Милонов объяснил, что продажа энергетиков детям соответствует статье УК о нанесении вреда здоровью ребенка, потому что каждая банка энергетика «равноценна побоям».

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