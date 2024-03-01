В Госдуме рассказали о мерах поддержки ветеранов СВО

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Рабочая группа по специальной военной операции представила доклад президенту России Владимиру Путину, в котором содержатся предложения о новых мерах поддержки участников Специальной военной операции (СВО) и их семей.
О новых вызовах, с которыми сталкиваются участники СВО, и о том, какие меры могут быть приняты для изменения отношения общества к ветеранам, рассказал член рабочей группы, глава думского комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в интервью для NEWS.ru.
Нилов отметил, что ветераны СВО иногда сталкиваются с негативным отношением со стороны общества, что может проявляться в отказе в доступе в заведения или даже в насилии со стороны неадекватных граждан. Он подчеркнул важность терапевтической и психологической поддержки для участников СВО, особенно для тех, кто находится в группе риска.
Специалист также отметил, что реабилитация после ранений является одной из важнейших задач для ветеранов СВО. Он выразил необходимость индивидуального подхода к решению этого вопроса, особенно в сфере предоставления протезов. Нилов поддержал инициативу предоставления специально оборудованных автомобилей в качестве технического средства реабилитации по медицинским показаниям.
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Нилов отметил, что ветераны СВО иногда сталкиваются с негативным отношением со стороны общества, что может проявляться в отказе в доступе в заведения или даже в насилии со стороны неадекватных граждан. Он подчеркнул важность терапевтической и психологической поддержки для участников СВО, особенно для тех, кто находится в группе риска.
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Артем Кузьмин