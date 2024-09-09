Песков отказался комментировать информацию о свадьбе Малофеева и Львовой-Беловой

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать журналистам информацию о свадьбе бизнесмена Константина Малофеева и уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Он заявил, что в любом случае желает ей счастья.
«Мы вряд ли уполномочены говорить о личной жизни нашего омбудсмена по правам ребенка <…> Поэтому я ничего не могу сказать в ответ на этот вопрос, единственное, что в любом случае мы желаем ей счастья», — пояснил Песков.Ранее сообщалось, что генеральный директор телевизионного канала «Царьград» Константин Малофеев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова отпраздновали свою свадьбу 8 сентября. Торжество прошло в элитном ресторане подмосковного поселка Довиль, где молодоженов развлекали популярные артисты российской эстрады. О том, как прошла церемония и из-за чего рухнул брак уполномоченной по правам ребенка со священником — в материале «Радио 1».
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