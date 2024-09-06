«Обслуживала чинуш в бане»: Россияне закипели от признаний бывшего мужа Пугачевой

Фото: РИА Новости / Игорь Михалев
Музыкальный продюсер Евгений Болдин, бывший супруг Аллы Пугачевой, рассказал в интервью каналу «На Рублевке — на Новой Риге — life», что россияне зря ополчились на беглую артистку за ее слова о «рабах и холопах».
В материале «Радио 1» расскажем, что российские граждане думают по этому поводу.
Якобы по этой причине Пугачева, как считает Болдин, оказалась заложницей ситуации. Он заверил, что после завершения СВО, россияне простят «примадонну», ведь «она такая одна».
Однако пользователи Рунета не согласились с мнением экс-супруга примадонны. Они отказались считать чушью слова бывшей Примадонны о «рабах и холопах».
Как считает Ирина Железняк, спецоперация раскрыла многих людей с нескольких сторон.
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*внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
«Она такая одна»В интервью Болдин заявил, что до бегства из РФ Максим Галкин* говорил довольно много нехороших вещей, а после начала спецоперации принял решение сбежать, пока ему всё это не припомнили.
Якобы по этой причине Пугачева, как считает Болдин, оказалась заложницей ситуации. Он заверил, что после завершения СВО, россияне простят «примадонну», ведь «она такая одна».
Однако пользователи Рунета не согласились с мнением экс-супруга примадонны. Они отказались считать чушью слова бывшей Примадонны о «рабах и холопах».
«Обслуживала чинуш»
«Кому она нужна!!! Алка обслуживала чинуш и цэковских сынков и внучат на дачах и в банях!!! Так и поднялась... Вечно пьяная, наглая, с сигаретой. А теперь ещё и предатель Родины», — пишет Оля.Как считает последовательница под ником Lyudmila Beziaeva, Болдин высказался после того, как Алла позвонила ему и поплакалась, что хочет вернуться в Россию.
«Вот только перед нами не надо лицемерить, она не изменится. Пусть на Кипре и в Израиле живёт, там места много», — пишет она.Наталья Трофимова добавила, что «баба Алла» натворила много чего, но этот плевок в людей ей не простят.
«Слишком долго пакостила и вела себя высокомерно. Да про «Норд-Ост» её поганых слов никто не забыл», — пишет Наталья.Как считает Mary, Пугачёва — «мерзкая тетка» и поступки ее такие же, как и ее окружение.
«Фарш невозможно прокрутить назад. Пугалкина — фарш, причем давно протухший. Жрите его сами», — отметила Sunday 779.
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Как считает Ирина Железняк, спецоперация раскрыла многих людей с нескольких сторон.
«Вот Харатьян, Лепс, Басков — кто б мог подумать? — оказались действительно патриотами. Причём ведь не шарахались из стороны в сторону. А сразу высказали свою позицию», — высказалась пользоварельница.Katya написала, что примадонну ей не жалко, также как ей не жалко российских истерзанных бойцов.
«Ей нисколько не жалко убитых детей, стариков, женщин, мужчин, совсем молодых, которым бы жить да жить. Пошла она в ад со своим иноагентом! Простят-не простят, сколько можно ей хрипеть», - заявила женщина.Ранее Алла Борисовна снова привлекла к себе внимание общественности, после того, как 1 сентября устроила вечеринку с алкоголем в одном из ресторанов Юрчмалы, вместо школьной линейки у детей. Внимательные зрители заметили, что наследники звездной пары Лиза и Гарри провели 1 сентября не в своей израильской школе, а дома, на вечеринке вместе с родителями. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*внесён Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента
Алина Юрчак