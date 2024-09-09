Развод со священником и девять детей: как прошла свадьба Константина Малофеева и Львовой-Беловой, что запретили Билану

Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Генеральный директор телевизионного канала «Царьград» Константин Малофеев и детский омбудсмен Мария Львова-Белова отпраздновали свою свадьбу 8 сентября. Торжество прошло в элитном ресторане подмосковного поселка Довиль, где молодоженов развлекали популярные артисты российской эстрады. О том, как прошла церемония и из-за чего рухнул брак уполномоченной по правам ребенка со священником расскажет редакция «Радио 1».
Личная жизнь Константина Малофеева
Со своей бывшей супругой адвокатом Ириной Вильтер Константин Малофеев познакомился в юные годы. В браке у них родились трое детей: сын Кирилл и две дочери — Наталья и Татьяна. Летом 2023 года появилась информация о том, что в жизни Константина произошли изменения — он и Ирина подали на развод спустя 20 лет брака.
Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев
Личная жизнь Марии Львовой-Беловой
В 30 лет Мария Львова-Белова снова стала мамой, когда в 2018 году у нее и ее супруга родился пятый совместный ребенок. Позже их большая семья расширилась еще на 13 подростков с ментальными нарушениями, на которых Мария оформила опеку и устроила в поместье под названием «Новые берега». В 2022 году, уже в роли детского омбудсмена, она усыновила 15-летнего юношу из Мариуполя.
Однако многодетные супруги не смогли сохранить брак и разошлись. При этом официально Львова-Белова всё ещё не объявляла о разводе со своим бывшим супругом — священником Павлом Когельманом, с которым они повенчаны.
Когда Константин Малофеев и Мария Львова-Белова начали встречаться
Слухи об отношениях Малофеева и Львовой-Беловой появились зимой 2024 года. Тогда они приняли участие в крестном ходе в Екатеринбурге, где шли, держась за руки.
Как прошла свадьба Малофеева и Львовой-Беловой 8 сентября
Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
На свадьбе основателя телеканала «Царьград», олигарха Константина Малофеева и помощника уполномоченной по правам ребенка в России Марии Львовой-Беловой выступили известные артисты российской эстрады. Согласно информации телеграм-канала Baza, музыкальные номера для гостей исполнили Григорий Лепс, Дима Билан, Леонид Агутин и Валерия.
При этом жених и невеста запретили Диме Билану исполнять сразу несколько его песен, среди них: «Ты не моя пара», «Молния» и «Ночной Хулиган».
Пользователи Сети предполагают, что это произошло из-за того, что одна из композиций рассказывает о пьяных похождениях ночного хулигана, а в другом треке есть слова: «Ты не моя пара», что, по все видимости, не понравилось молодоженам. Сама свадебная церемония прошла на вилле, которая является одной из самых престижных локаций для мероприятий в Подмосковье. Более ста приглашенных гостей присутствовали на празднике, среди которых были люди в церковных одеждах.
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Анастасия Хохлова