Песков ответил, установил ли он MAX

29 сентября 2025, 09:43

Песков заявил, что обязательно установит MAX

Дмитрий Песков (Фото: www.kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что еще не поставил на свой смартфон MAX, но однажды обязательно начнет им пользоваться. Его слова приводит агентство ТАСС.





Ранее он отмечал, что не видит разницы между отечественным мессенджером и его зарубежными аналогами, в том числе в задачах кибербезопасности.

«Пока еще нет. Но обязательно будем пользоваться», — ответил представитель Кремля на вопрос о том, установил ли он приложение.