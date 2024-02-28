Песков прокомментировал заявление о «нейтрализации» Калининграда

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Россия будет принимать дополнительные меры безопасности на фоне нарастающей угрозы со стороны НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
Ранее посол Литвы в Швеции Линас Линкявичюс пригрозил «нейтрализовать» Калининград, в случае вступления России в прямое столкновение с НАТО.
Песков, комментируя это заявление, сообщил, что сейчас действительно идёт активное расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры Альянса в сторону российских границ и враждебная риторика со стороны страны НАТО. Всё это даёт основания России обеспокоиться и принять меры для обеспечения дополнительной безопасности.
Вместе с тем он подчеркнул, что Калининградская область всегда будет российским регионом.
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Песков, комментируя это заявление, сообщил, что сейчас действительно идёт активное расширение НАТО, продвижение военной инфраструктуры Альянса в сторону российских границ и враждебная риторика со стороны страны НАТО. Всё это даёт основания России обеспокоиться и принять меры для обеспечения дополнительной безопасности.
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Анастасия Чинкова