Песков: Украине не нужна помощь для раскачивания ситуации, сама справится

Фото: Сайт Кремля
Украину не нужно раскачивать, соответствующие процессы происходят самостоятельно внутри страны. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.
Таким образом Песков прокомментировал комментируя сведения о том, что Москва якобы пытается организовать там «Майдан-3».
Он также обратил внимание, что от Киева постоянно поступают различные обвинения и заявления, поэтому Москва не может реагировать на все из них.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывания Макрона о возможной отправке войск на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«Мы наблюдаем, что сейчас на Украине много точек зрения и по выборам, и по дальнейшей легитимности руководства страны. Поэтому там никакая помощь не нужна, там процессы по раскачиванию сами вызревают изнутри», — отметил представитель Кремля.
Он также обратил внимание, что от Киева постоянно поступают различные обвинения и заявления, поэтому Москва не может реагировать на все из них.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал высказывания Макрона о возможной отправке войск на Украину. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак