Фото: сайт Кремля
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков прибыл на прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк.
Он пришёл на церемонию прощания с букетом белых роз, которые, по слухам, очень любила актриса.
Представитель Кремля отказался от комментариев, скрывшись в церкви, где проходит отпевание.
Также в церемонии прощания принял участие фигурист Илья Авербух.
Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк, которой не стало 30 мая, проходит в Покровском монастыре. Она скончалась после продолжительной болезни. В 2019 году у актрисы диагностировали глиобластому. От такого же заболевания умерла певица Жанна Фриске.
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Представитель Кремля отказался от комментариев, скрывшись в церкви, где проходит отпевание.
Также в церемонии прощания принял участие фигурист Илья Авербух.
Прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк, которой не стало 30 мая, проходит в Покровском монастыре. Она скончалась после продолжительной болезни. В 2019 году у актрисы диагностировали глиобластому. От такого же заболевания умерла певица Жанна Фриске.
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Анастасия Чинкова