Песков прибыл на прощание с актрисой Анастасией Заворотнюк

Впервые в России c 1 июня начал действовать запрет на езду с зимней шипованной резиной в июне, июле и августе. Поправки основных положений по допуску транспортных средств к эксплуатации и обязанностям должностных лиц по обеспечению безопасности дорожного движения были внесены постановлением правительства, вступившего в силу 1 сентября 2023 года. Об этом сообщается в размещенном на официальном портале правовых актов документе.