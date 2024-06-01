В Москве выстроились очереди из желающих проститься с Анастасией Заворотнюк

Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова
Длинные очереди выстроились около Покровского ставропигиального женского монастыря в Москве, где проходит церемония прощания с известной артисткой Анастасией Заворотнюк, сообщает телеграм-канал Zvezdanews.
Несколько десятков человек пришли на территорию монастыря. Среди желающих проститься не только поклонники артистки, но и коллеги по сцене. В числе первых в траурный зал прибыли Лолита, дизайнер Игорь Гуляев, Эдгар Запашный и Геннадий Хазанов.
Родные и близкие Заворотнюк также ожидают начало церемонии прощания, после завершения которой, артистку похоронят на Троекуровском кладбище.
Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая от злокачественной опухоли мозга в возрасте 53 лет.
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Родные и близкие Заворотнюк также ожидают начало церемонии прощания, после завершения которой, артистку похоронят на Троекуровском кладбище.
Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая от злокачественной опухоли мозга в возрасте 53 лет.
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Анастасия Хохлова