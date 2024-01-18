Суд арестовал несколько задержанных после беспорядков в Башкирии

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Кировский районный суд Уфы арестовал шестерых задержанных после беспорядков в Баймаке. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на представителя суда.
Пятерым из них назначили 10 суток, одному — 13 суток. Их признали виновными в нарушении установленного порядка организации либо проведения митинга (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ).
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что митинги в Баймаке вечером 17 января были прекращены. По словам Назарова, были возбуждены уголовные дела.
Напомним, 17 января у здания суда в Баймаке начались беспорядки после вынесения приговора Фаилю Алсынову* (Алчинову). Его приговорили к 4-м годам колонии по делу о разжигании ненависти и вражды по национальному или расовому признаку. Участники акции в поддержку осужденного начали конфликтовать с силовиками, после чего начались задержания.
Ранее сообщалось, что при протестах в Башкортостане пострадали сотрудники полиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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*внесен в перечень террористов и экстремистов
Премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что митинги в Баймаке вечером 17 января были прекращены. По словам Назарова, были возбуждены уголовные дела.
Ранее сообщалось, что при протестах в Башкортостане пострадали сотрудники полиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак