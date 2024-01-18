Хабиров прокомментировал массовые беспорядки после приговора Алчинову*

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Глава Башкирии Радий Хабиров впервые прокомментировал массовые беспорядки, которые произошли 17 января, в Баймаке после приговора Фаилю Алчинову*. Свой комментарий по ситуации в республике он опубликовал в телеграм-канале.
Глава региона подчеркнул, что с первых дней вступления в должность он говорил о том, что не потерпит «экстремизм и попытки расшатывать ситуацию». Хабиров отметил, что правоохранительные органы уже проводят работу.
По его мнению, часть вины из-за массовых беспорядков лежит на властях. Хабиров заключил, что истинные лица виновных будут показаны.
Напомним, после вынесения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову* начались столкновения между силовиками и митингующими. Алчинова*, выступавшего на акциях протеста против добычи золота, приговорили к четырём годам лишения свободы. Правоохранительные органы также возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Башкирии.
Читайте также:
СКР возбудил дело о массовых беспорядках после протестов в Башкирии
В Башкирии после приговора экоактивисту начались столкновения с силовиками
Бастрыкин поручил возбудить дело после оскорбительного поста в адрес участников СВО
*Внесён в перечень террористов и экстремистов
По его мнению, часть вины из-за массовых беспорядков лежит на властях. Хабиров заключил, что истинные лица виновных будут показаны.
Читайте также:
СКР возбудил дело о массовых беспорядках после протестов в Башкирии
В Башкирии после приговора экоактивисту начались столкновения с силовиками
Бастрыкин поручил возбудить дело после оскорбительного поста в адрес участников СВО
*Внесён в перечень террористов и экстремистов
Екатерина Коршунова