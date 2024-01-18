Глава Башкирии считает, что часть вины из-за ситуации вокруг Алчинова* лежит на властях

Фото: РИА Новости/Михаил Киреев
Глава республики Радий Хабиров написал в своем телеграм-канале, что часть вины в массовых беспорядках в башкирском Баймаке, произошедших 17 января после приговора Фаилю Алчинову*, лежит на властях.
Хабиров отметил, что испытывает переживания из-за случившегося. По словам главы республики, с первых дней своей работы он говорил о том, что не потерпит «экстремизм и попытки расшатывать ситуацию».
Глава Башкирии добавил, что сотрудники правоохранительных органов уже проводят работу.
Напомним, после вынесения приговора экоактивисту Фаилю Алчинову* начались столкновения между силовиками и митингующими. Алчинова*, выступавшего на акциях протеста против добычи золота, приговорили к четырём годам лишения свободы. Правоохранительные органы также возбудили уголовное дело о массовых беспорядках в Башкирии.
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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
Глава Башкирии добавил, что сотрудники правоохранительных органов уже проводят работу.
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*Внесён в перечень террористов и экстремистов
Екатерина Коршунова