В России сообщают о сбоях в работе YouTube, большинство жалоб из Москвы

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В России сообщают о сбоях в работе американского видеохостинга YouTube, большинство жалоб поступают из Москвы. Об этом со ссылкой на профильные сервисы сообщает РИА Новости. Уточняется, что проблемы с функционированием начались примерно в час ночи.
По данным на 2:40, на Downradar зарегистрировали больше 200 сообщений о сбоях, чуть меньше половины из них поступили из Москвы. Вместе с тем после полуночи сервис «Сбой.рф» зафиксировал порядка 100 жалоб.
Ранее Роскомнадзор заявлял, что поводом для мер в отношении YouTube стали неуважение к России и россиянам, а также нарушения сервисом законодательства страны.
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Ранее Роскомнадзор заявлял, что поводом для мер в отношении YouTube стали неуважение к России и россиянам, а также нарушения сервисом законодательства страны.
«…у нас достаточно инструментов для мотивации компании в такой ситуации, право их использования мы оставляем за собой», — прокомментировали в ведомстве.До этого депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщал, что скорость загрузки YouTube на ПК могут уменьшить до 40%, а после — до 70%.
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Данил Пономарев