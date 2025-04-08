Татьяна Навка рассказала, почему друзья считают, что она зазналась

Татьяна Навка (фото: Instagram* / tatiana_navka)
На пороге своего юбилея Татьяна Навка дала интервью для Womanhit, где откровенно рассказала о жизни, спорте, личных переменах и, конечно, о своих знаменитых ледовых шоу.
Когда у неё спросили, не почувствовала ли она себя «забронзовевшей» с высоты всех своих заслуг, фигуристка ответила просто: она по-прежнему ощущает себя обычным человеком, который занимается любимым делом. И в этом, по её словам, её главное счастье.
По её словам, внутренне она осталась прежней, разве что стала строже не только к себе, но и к окружающим.
Она уверена, что не «зазвездилась», но понимает, что со стороны может казаться иначе. Так, однажды близкая подруга бросила: «Навка, ты зазналась». Татьяна удивилась и переспросила, в чём именно. Оказалось — в том, что редко берёт трубку. Но, как объяснила спортсменка, дело вовсе не в звёздности, а в жёстком графике. Иногда даже маме ответить некогда, и она тоже порой обижается.
Читайте также:
«Невыносимо было больно»: Личная жизнь жены Александра Петрова до замужества, свадьба за 25 миллионов и беременность
Анна Седокова трогательно поздравила сына Гектора с днем рождения
36-летний Александр Петров впервые стал отцом
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
«Конечно, я осознаю, что в спорте я легенда», — в то же время призналась Татьяна. — Но не зацикливаюсь на этом и, прожив триумф чемпиона, иду дальше», — признается спортсменка.
По её словам, внутренне она осталась прежней, разве что стала строже не только к себе, но и к окружающим.
«Не терплю людей, которые к своей работе относятся халтурно, без души. Я не прощаю подлости», — сказала Навка.
Она уверена, что не «зазвездилась», но понимает, что со стороны может казаться иначе. Так, однажды близкая подруга бросила: «Навка, ты зазналась». Татьяна удивилась и переспросила, в чём именно. Оказалось — в том, что редко берёт трубку. Но, как объяснила спортсменка, дело вовсе не в звёздности, а в жёстком графике. Иногда даже маме ответить некогда, и она тоже порой обижается.
Читайте также:
«Невыносимо было больно»: Личная жизнь жены Александра Петрова до замужества, свадьба за 25 миллионов и беременность
Анна Седокова трогательно поздравила сына Гектора с днем рождения
36-летний Александр Петров впервые стал отцом
*Деятельность Meta (Instagram) запрещена в России как экстремистская
Дайана Хусинова